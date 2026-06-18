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Звезда на "Байерн" поведе напред Колумбия на Световното по футбол 2026

18 юни 2026, 7:01 часа 882 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Звезда на "Байерн" поведе напред Колумбия на Световното по футбол 2026

Отборът на Колумбия стартира успешно Световното първенство по футбол 2026, след като записа победа с 3:1 над Узбекистан и така оглави групата си, след като Португалия не успя да победи ДР Конго в първия мач от тази група К - Още: Въпреки резила на Световното: Английски гигант иска вратаря на Португалия, има сериозна конкуренция

Първото полувреме премина под диктовката на Колумбия – Узбекистан така и не можа да отправи точен удар към вратата на латиноамериканците, а графиката, показваща кой контролира нещата и държи инициативата, беше красноречива: за Узбекистан имаше само едно малко отрязъче от няколко минути. Логично с оглед на развитието Колумбия откри малко преди края на полувремето – звездата им Луис Диас, който е основен играч на "Байерн", даде страхотен пас към Даниел Муньос, който беше изпуснат от защитата на Узбекистан и успя да пресече топката с едно докосване, за да направи безпомощен узбекистанския вратар – 0:1.

Второто полувреме обаче се получи далеч по-късно. Първо, след около 15-тина минути игра в него Узбекистан изравни – след бърза контраатака, извеждащ пас в наказателното поле и центриране в последния момент последва удар от въздуха и колумбийският вратар Камило Варгас изтърва топката, а тя беше лесно довкарана – 1:1. Минути по-късно Луис Диас успя да стреля по диагонал след бърза атака, която започна с отнемане на топката в центъра на терена и пак вратарят Юсупов не успя да се намеси добре, пипна топката, но само колкото да я забави по пътя ѝ към мрежата – 1:2. Факт е, че веднага след изравнителното попадение Колумбия натисна и логично бързо си върна аванса.

Колумбия обаче не успя да стигне до трети гол веднага след това и в самия край на мача потрепери дали няма да се стигне до 2:2 - за тяхно щастие това не само не стана, а и латиноамериканците в самия край оформиха крайния резултат - 3:1 за тях, Леандро Кампас заби гола с глава, след като Кучо Ернандес се пребори по десния фланг и центрира много точно. Буквално след това Узбекистан удари горната греда след свиреп удар.

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СНИМКИ: Getty Images

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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