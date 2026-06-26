Сериозни проблеми за Томас Тухел, след като остави звезди на Англия да гледат Мондиала от вкъщи

Ключова фигура в стартовия състав на Англия за първите два мача от Световното първенство пропусна тренировка поради опасения от контузия на задната част на бедрото, което изложи главния треньор Томас Тухел на критики за липса на резерви. Германският специалист вече се сблъска със стена поради контузии на Мондиал 2026, като участието на Тино Ливраменто в турнира приключи, още преди да е докоснал топка. Продължаващите проблеми с физическата форма на Деклан Райс и Букайо Сака подчертаха как дългият сезон, през който Арсенал се бореше във всички големи турнири, е оказал своето влияние върху двама от най-важните играчи на "трите лъва".

Нови проблеми за Томас Тихел и Англия

Сега още един сигурен титуляр изправи косите на Тухел, след като бе принуден да пропусне тренировката на отбора преди последната среща от груповата фаза. След разочароващото равенство 0:0 на Англия срещу Гана, склонният към контузии десен бек Рийс Джеймс се превърна в поредния играч, който се нуждае от медицинска помощ. Участието на 26-годишния бранител до края на турнира е под въпрос. Все още не е ясно колко сериозна е контузията на Джеймс, но изглежда, че тя няма да го извади от надпреварата, а по-скоро ще пропусне само мача срещу Панама в събота, 27 юни.

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След като преживя един от най-стабилните си сезони с екипа на Челси благодарение на внимателното ръководство на бившия треньор Лиам Розениор, физическите проблеми отново застигнаха Рийс Джеймс. 26-годишният десен бек записа 44 мача за "сините", което е значително увеличение в сравнение с 11-те срещи, които изигра през сезон 22/23. Но повтарящ се проблем с адуктора го извади от четири от последните осем мача на сезона във Висшата лига, като от 14 март насам той е на терена само 64 минути. Сега изглежда, че същият проблем отново тормози Джеймс, тъй като той пропусна тренировката на националите на 25 юли заедно с Деклан Райс. Участието и на двамата играчи в следващия мач на Англия срещу Панама е под въпрос, като Томас Тухел може да не си позволи лукса да направи мащабни промени в състава след загубата на точки срещу Гана.

Тухел остави надеждни играчи извън състава си

Райс, който след края на мача беше забелязан с превръзка на прасеца, отдавна се възстановява от контузия в гърба и вероятно щеше да бъде изваден от състава, особено след като новият играч на Манчестър Сити Елиът Андерсън пое ролята на дълбоко стоящ полузащитник. Контузията на Джеймс обаче е много по-страшна за Англия. Тухел реши да заложи на бившия си играч от Челси, като го избра за единствения титулярен десен бек, а Джед Спенс беше използван и от двете страни. Тухел предпочете да остави у дома играчи като Луис Хол и Трент Александър-Арнолд, въпреки че имаше недостиг на крайни защитници, което предизвика още по-голямо учудване, когато централният защитник Трево Чалoба замени Ливраменто. Без Джеймс Англия ще разполага само със Спенс и Нико О'Райли като надеждни варианти в крайните зони на отбраната, което ще ги натовари значително, тъй като ще трябва да играят много минути.

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