Скандален Моуриньо отново блести с провокациите си (ВИДЕО)

Човекът, който никога не остава извън светлините на прожекторите, Жозе Моуриньо отново демонстрира защо неговата специфична марка дребнавост не може да бъде победена. Откакто Фенербахче назначи португалския специалист през юни, той със сигурност не разочарова тези, които потриваха ръце от радост и се запасиха с пуканки за шоуто на Специалния.

От това, че беше наказан половин час в дебюта си като треньор на Фенербахче, бившият мениджър на Челси, Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед и Тотнъм демонстрира своята отдаденост на неискреното възмущение след неотдавнашното поражение от Галатасарай. Вбесен след загубата от големия опонент, той отказа да присъства на пресконференцията след мача, но си изми ръцете със съперниковия треньор. Португалецът разкритикува своя опонент, че е отнел твърде много време за интервютата си. Моуриньо дори заяви, че е бил принуден да чака повече от 70 минути.

Все още страдащ от тази поколенческа обида, Моуриньо постигна това, което мнозина смятаха за невъзможно, и намери нов начин да получи картон от тъчлинията. Докато неговият отбор играеше с Анталияспор, 61-годишният специалист бе хванат да гледа на хиляди километри в далечината, след като видя, че гол за неговия отбор не бе признат. Но Моуриньо не беше толкова безучастен отвътре, колкото изглеждаше с просто око.

Секунди по-късно камерата се насочи към неподвижно изображение на лаптопа на мениджъра, което подсказваше, че въпросният гол е бил редовен. След като бе уведомен за прегрешението на Моуриньо, съдията се запъти към страничната линия и показа жълт картон на Специалния.

Jose Mourinho got booked for showing the TV Cameras the referee’s bad decision on his laptop pic.twitter.com/JLCKTsb0M7