Студио Actualno:

Срам на "Анфийлд" - Ливърпул бе разгромен! Бивш играч на Лудогорец пак вкара, но пропусна да стане герой (РЕЗУЛТАТИ)

22 ноември 2025, 19:23 часа 332 прочитания 0 коментара
Срам на "Анфийлд" - Ливърпул бе разгромен! Бивш играч на Лудогорец пак вкара, но пропусна да стане герой (РЕЗУЛТАТИ)

Ливърпул катастрофира на "Анфийлд"! В двубой от 12-ия кръг на Висшата лига мърсисайдци отстъпиха с 0:3 на Нотингам Форест. Въпреки доброто начало на домакините Мурило откри резултата, засичайки центриане от корнер в 33-тата минута. Отборът на Арне Слот имаше претенции за засада на футболист, който влияе на играта, но главният съдия не ги уважи. В самото начало на втората част Николо Савона удвои преднината на гостите. В 78-ата минута Морган Гибс-Уайт направи успеха още по-изразителен.

Така Ливърпул се срина до 11-ата позиция във временното класриане с 18 точки - колкото имат и Манчестър Юнайтед. "Червените дяволи" обаче са с мач по-малко. Нотингам всъщност няма добър сезон до момента. имът е 16-и с 12 пункта, но вече е серия от две последователни победи.

Междувременно Брайтън надви Брентфорд с 2:1. На "Амекс" бившият ас на Лудогорец Игор Тиаго откри резултата за гостите от дузпа в 29-ата минута. През втората част Дани Уелбек възстанови паритета, а в 84-тата минута Джак Хиншълууд осъществи пълния обрат. В добавеното време Тиаго можеше да се превърне в герой, но изтърва от бялата точка. Въпреки това бразилецът има 9 гола от началото на сезона и е №2 в английския елит по този показател след Ерлинг Холанд.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Ливърпул Висша лига Нотингам Форест Брентфорд Брайтън Игор Тиаго Насименто Родригес
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес