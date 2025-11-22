Срам на "Анфийлд" - Ливърпул бе разгромен! Бивш играч на Лудогорец пак вкара, но пропусна да стане герой (РЕЗУЛТАТИ)

Ливърпул катастрофира на "Анфийлд"! В двубой от 12-ия кръг на Висшата лига мърсисайдци отстъпиха с 0:3 на Нотингам Форест. Въпреки доброто начало на домакините Мурило откри резултата, засичайки центриане от корнер в 33-тата минута. Отборът на Арне Слот имаше претенции за засада на футболист, който влияе на играта, но главният съдия не ги уважи. В самото начало на втората част Николо Савона удвои преднината на гостите. В 78-ата минута Морган Гибс-Уайт направи успеха още по-изразителен.

Така Ливърпул се срина до 11-ата позиция във временното класриане с 18 точки - колкото имат и Манчестър Юнайтед. "Червените дяволи" обаче са с мач по-малко. Нотингам всъщност няма добър сезон до момента. имът е 16-и с 12 пункта, но вече е серия от две последователни победи.

Междувременно Брайтън надви Брентфорд с 2:1. На "Амекс" бившият ас на Лудогорец Игор Тиаго откри резултата за гостите от дузпа в 29-ата минута. През втората част Дани Уелбек възстанови паритета, а в 84-тата минута Джак Хиншълууд осъществи пълния обрат. В добавеното време Тиаго можеше да се превърне в герой, но изтърва от бялата точка. Въпреки това бразилецът има 9 гола от началото на сезона и е №2 в английския елит по този показател след Ерлинг Холанд.