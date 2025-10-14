Войната в Украйна:

Тежък удар по Барселона – голяма звезда пропуска Ел Класико срещу Реал Мадрид

Нападателят Роберт Левандовски е получил контузия по време на лагера на националния отбор по футбол на Полша и ще пропусне мача на Барселона с Реал Мадрид от испанското първенство, съобщава вестник „АС“.

Според информацията, Левандовски е с разтежение и няма да играе в следващите четири седмици. Барса първо посреща Жирона в каталунско дерби от Ла Лига, след което е домакин на гръцкия Олимпиакос в Шампионската лига. На 26 октомври отборът ще гостува на Реал Мадрид и е силно вероятно нападателят да пропусне мача срещу кръвния враг.

От дербито с Реал Мадрид отпада и Жоан Гарсия, а Рафиня ще бъде до последно под въпрос. До преди няколко дни имаше опасност и за Ламин Ямал, но към момента се счита, че той по-скоро ще играе.

Левандовски бе титуляр при победа на Полша с 2:0 срещу Литва в неделя.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
