Тих в Ливърпул, но шумен на Евро 2024! Това ли е играчът на турнира в Германия? (ВИДЕО)

Футболистът на Ливърпул Коди Гакпо изигра поредния си силен мач за Нидерландия на Европейското първенство 2024 в Германия. Нападателят изигра ключова роля за победата над Румъния на 1/8-финалите на турнира, която прати "лалетата" на четвъртфиналната фаза.

С прагматична игра Нидерландия "задуши" Румъния и успя да запише категорична победа с 3:0. Коди Гакпо бе най-добрият играч за "лалетата" на терена, като се отчете с гол и асистенция. Той очаквано получи и наградата за "Играч на мача".

Това бе трети гол за Коди Гакпо на Евро 2024, с което споделя първото място сред голмайсторите на турнира. Той игра и в четирите мача на Нидерландия до момента. Гакпо вече има и две награди за "Играч на мача", след като получи приза и в двубоя срещу Полша.

ОЩЕ: От Того до Ливърпул: Ученикът на Ван Нистелрой, който взриви Мондиал 2022 (ВИДЕО)

С добрата си игра Гакпо дори е считан от мнозина за най-добрия футболист до момента на Европейското първенство. Някои отдават добрата му игра на факта, че наскоро стана баща. А други пък се питат защо Гакпо не играе по същия начин и за клубния му Ливърпул.

Причината вероятно е в позицията му на терена - за Нидерландия той играе като ляво крило, където успява да разгърне пълния си потенциал. В Ливърпул Юрген Клоп променяше позицията на Гакпо по терена, като се опитваше да го налага като т.нар. box-to-box midfielder (халф, който оперира от защитната до атакуващата линия на отбора).

В първия си мач на Евро 2024 обаче Гакпо приложи един урок от Юрген Клоп - ако не се казваш Роналдо или Меси, трябва да браниш!

Gakpo what an assist oh my word!!! pic.twitter.com/aO0kISEhbJ