Тотален крах за Ливърпул на трансферния пазар: Реал Мадрид им краде защитник, Борусия не пуска техен

Редом до лошата форма на Ливърпул идва и пълно разочарование на трансферния пазар. Мърсисайдци могат да се окажат без първите си две опции за нов централен защитник. През лятото те бяха на косъм от това да привлекат Марк Гехи от Кристъл Палас, но „орлите“ не намериха заместник на капитана си и прекратиха преговорите. А сега се заговори, че Реал Мадрид е фаворит за подписа му. Ливърпул се беше прицелил и в Нико Шлотербек от Борусия Дортмунд, но „жълто-черните“ искат да му предложат нов договор с подобрени условия.

Договорът на Марк Гехи с Кристъл Палас изтича през лятото

Според The Sun Реал Мадрид са уверени, че ще подпишат с Марк Гехи през лятото. Тогава изтича договорът на централния защитник с Кристъл Палас. „Кралете“ смятат, че 25-годишният футболист е склонен да се присъедини към сънародниците си Джуд Белингам и Трент Александър-Арнолд., въпреки че Байерн Мюнхен, Ливърпул и Барселона също са в надпреварата да го привлекат като свободен агент. Мърсисайдци търсят голямо попълнение в защита през януари, но според източниците Гехи не се интересува от трансфер в средата на сезона.

Борусия Дортмун се готви да предложи нов договор на Нико Шлотербек

Ливърпул може да удари на камък и в Германия, от където иска да привлече централния защитник на Борусия Дортмунд Нико Шлотербек. Според информация от немските медии „жълто-черните“ ще направят всичко възможно да задържат бранителя, въпреки слуховете, че „червените“ са готови да извадят 50 милиона евро за него. Борусия Дортмунд не смята да предложи нов договор на Никлас Зюле и от там идват резките промени. Контрактът на Зюле изтича това лято, а той е един от най-скъпоплатените футболисти в клуба. Ако Дортмунд се отърве от неговата 10-милионна годишна заплата, ще има възможност да предложи нов договор с подобрени условия на Шлотербек. С това от Борусия се надяват да отблъснат интереса както на Ливърпул, така и на другите клубове.

