Трагедия в Румъния: Фенове на ПАОК са загинали в пътен инцидент

Седем привърженици на гръцкия гранд ПАОК Солун са загинали в пътен инцидент в Румъния, като те са пътували за мача на любимия си отбор срещу Олимпик Лион в Лига Европа, съобщиха от гръцката телевизия ERT, цитирана от ДПА.

Гръцката телевизия показа как минибусът с фенове на гръцкия отбор се удря челно в камион в опит да избегне удар с друг автомобил. Автомобилът е бил напълно разрушен при удара, като катастрофата е станала в близост до румънския град Тимишоара в зарадната част на страната. Хора от гръцкото посолство са пътували до мястото на инцидента, както и служители на ПАОК.

Гръцкият министър-председател Кирякос Мицотакис изрази съболезнованията си към семействата на жертвите. "Дълбоко съм разтърсен от трагичния инцидент в Румъния, при който седем млади наши сънародници са загубили живота си", написа премиерът във Фейсбук. Той добави, че гръцкото посолство поддържа постоянна връзка с местните власти и ще може да бъде в помощ на близките на загиналите.