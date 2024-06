Треньорско "влакче" по върховете на Серия А: Ювентус наема бивш играч на Интер

Безпогрешното гуру на трансферни новини Фабрицио Романо съобщи, че Мота ще подпише договор с клуба от Торино до края на сезон 2026-2027. Очаква се това да стане официално най-късно в първите дни на следващата седмица. 41-годишният бразилец ще наследи Масимилиано Алегри на поста.

ОЩЕ: "Нова глава в историята": Антонио Конте се завръща в Серия А

🚨⚪️⚫️ Thiago Motta will sign in as new Juventus head coach next week, it was never planned to sign this week.



No issues, no changes. It’s all done and contract until June 2027 will be sealed next week.



Motta, already planning for Juve moves like Di Gregorio&Koopmeiners. pic.twitter.com/udpzsr5N9R