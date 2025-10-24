Треньорът от един от най-великите мачове на Ливърпул се завърна на треньорската скамейка

Бившият мениджър на Ливърпул Рафаел Бенитес застава начело на Панатинайкос. Информациятa съобщиха официално от клуба, а според гръцките медии испанецът ще получава най-високата треньорска заплата в историята на страната. 65-годишният специалист, който изведе Ливърпул до трофея Шампионска лига през 2005 година в "Чудото от Истанбул", за последно работи в Селта Виго, където бе уволнен през март 2024-та. Бенитес е бил начело още на Реал Мадрид, Интер и Наполи.

Преживяващият труден период атински клуб, който се намира на седмо място в гръцката Суперлига, обяви, че опитният наставник е подписал договор до 2027 година. Местните медии информират, че сделката е на стойност близо 4 милиона евро на година и включва опция за удължаване за още един сезон.

Първият мач на Рафаел Бенитес начело на гръцкия отбор ще бъде в неделя, когато Панатинайкос приема последния в класирането в местния шампионат Астерас Триполис. Испанският специалист наследява Христос Контис, който бе временна опция след уволнението на Руи Витория. В последния си мач Панатинайкос загуби с 1:3 от Фейенорд в четвъртък вечер в Лига Европа.

Във визитката на Бенитес се отличават още титлата в Лига Европа през 2013 година с Челси, Купата и Суперкупата на Италия с Наполи през 2014-а.