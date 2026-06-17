Участник на Мондиал 2026 бил арестуван дни преди старта на турнира за уреждане на мачове

Футболист, който в момента представя страната си на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, е бил арестуван дни преди старта на турнира. Става въпрос за Ели Уахи от Кот д'Ивоар, който е бил заподозрян в уреждане на мачове, съобщава The Athletic. Анонимни източници потвърдили пред медията, че 23-годишният футболист е обект на текущо разследване, целящо да установи дали, докато е играл за клуба си Ница, умишлено е получил жълт картон в мача срещу Мец на 17 май. Впоследствие той бил арестуван от френската полиция на 29 май, веднага след като отбеляза два гола при победата над Сент-Етиен, която запази Ница в Лига 1.

Разследването срещу Уахи продължава

След това той замина за САЩ за Световното първенство и беше титуляр в мача на Кот д’Ивоар срещу Еквадор в неделя във Филаделфия, който завърши с резултат 1:0, като през второто полувреме уцели гредата. Следващият мач на Кот д’Ивоар е срещу Германия в Торонто в събота. Говорител на прокуратурата в Марсилия потвърди, че Уахи е обвинен в организирана измама, организирана корупция в спорта, разпореждане с приходи от престъпна дейност и пране на пари. Разследването продължава.

ОЩЕ: Преди 3 месеца го предупредиха, че може да умре, а днес е рекордьор на Мондиал 2026

Според множество източници, запознати със случая, които говориха анонимно, за да могат да обсъдят обвиненията откровено, разследването започна, след като Лигата на професионалния футбол (LFP) - управляващият орган, който ръководи вътрешния футбол във Франция, получи няколко сигнала за подозрителни залози по време на мача от Лига 1 между Ница и Мец, свързани със залози, че Вахи ще получи жълт картон.

ОЩЕ: Роналдо се преклони пред величието на Меси: Той е най-добрият играч на всички времена