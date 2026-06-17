Преди 3 месеца го предупредиха, че може да умре, а днес е рекордьор на Мондиал 2026

Счупена ръка, счупена китка, скъсано сухожилие, операция на коляното и двойна фрактура на крака. И това е само върхът на айсберга, без да споменаваме глезена, бедрото, врата и рамото. Дори Хъмпти Дъмпти не е претърпял толкова много контузии, колкото Крейг Гордън. Но за разлика от героя от старата детска песничка, през годините различни специалисти продължават да възстановяват този вратар. И не само че този 43-годишен "бионичен" играч участва на Световното първенство с Шотландия, но той е и най-възрастният от 1 248-те играчи на турнира това лято - с две години и 36 дни по-възрастен от втория по възраст играч, а именно Кристиано Роналдо.

Нйа-възрастният играч на Мондиал 2026 - герой с необикновена история

През март тази година Крейг Гордън заминал за Лондон, за да се срещне с човек на име Усама Джанун - лекар, който не спестил думи за рисковете, свързани с лечението, от което 43-годишният играч се нуждае, за да се възстанови от травма на врата. "Прочел си информационната брошура... може да останеш парализиран, може да умреш…", били думите, които шотландският вратар чул. Причината за тази диагноза е свързана с дисково разместване в шийния отдел на гръбначния стълб, опасно близо до гръбначния мозък. Лекарят го предупредил, че мястото е изключително чувствително и усложненията могат да бъдат тежки. В крайна сметка той преминал операцията успешно. Тогава световното е изглеждало като невъзможна мечта, но той отново се завърна, за пореден път в своята кариера.

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Всъщност самият Гордън казва, че цялата му кариера е била поредица от завръщания, безкрайна битка всички препятствия по пътя му. Заради серия от тежки контузии - проблеми с глезена, счупени ръце, счупено крак, операции на коляното, проблеми с врата и раменете - той е пропуснал около 1 975 дни футбол или около 200 мача. Още през 2012 г. той страда от тендинит на пателата - състояние, което застрашило кариерата му и го задържало настрана от терена в продължение на две години.

Тогава той посетил специалисти в Швеция и Испания, претърпял три операции и се консултирал с психолог, тъй като от тогавашния му клуб - Съндърланд, смятали, че болката, която му създаваше сериозни затруднения при изкачването на стълби или при ходенето по улицата, може би е била само в главата му. Но не било така. Един хирург посъветвал Гордън да се оттегли. Той обаче решил да продължи. От 2012 до 2014 г. не играл футбол. Бил забравеният човек, хвърлен в повтарящ се кошмар от рехабилитация и надежда. Но през 2015 година успял да се върне и така до днес, 11 години, по-късно, на Мондиал 2026 с Шотландия, която се класира за първи път от 28 години.

Той казва, че Световното първенство е почти сигурно краят. Борбата за титулярното място под шотландската рамка е ожесточена между Гордън и Ангус Гън. Гън е настоящият фаворит, но ако последните две десетилетия са ни научили нещо за Гордън, то е, че го отписвате на свой риск. Това вероятно е най-издръжливият футболист, който Шотландия някога е създала - човек, който е издържал физически и психически удари, без никога да се пречупи.

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