УЕФА забрани мегасблъсъка Ливърпул - Реал Мадрид в Шампионска лига догодина

Съперничеството между Ливърпул и Реал Мадрид е едно от най-емблематичните в историята на европейския футбол. Този мач надхвърля границите на спорта, като представлява не просто сблъсък на два отбора на терена, но и историческа, културна и тактическа еволюция в играта. Срещите между двата тима в Шампионска лига са донесли незабравими моменти, легендарни играчи и променяща се динамика в европейския футбол. Ново правило на УЕФА обаче ще промени това.

Защо не може да има Ливърпул - Реал Мадрид през 2026/27?

През следващия сезон мачът Ливърпул - Реал Мадрид няма как да се осъществи в Шампионска лига. Това означава, че мърсисайдци няма да могат да бъдат домакини на "Анфийлд" поради ново правило на УЕФА. Това е така, тъй като през последните две кампании "червените" бяха домакини на "кралския" клуб. През 2024 година Ливърпул победи с 2:0, а този сезон с 1:0 на "Анфийлд", но те няма да могат да се срещнат на същия стадион за трета поредна година.

Правилото на УЕФА, което забранява мач на "Анфийлд" през 2026 г.

Съгласно параграф 16.03 от правилника на Шампионската лига на УЕФА: "Комитетът по клубните състезания на УЕФА определи допълнително условие, което може да се приложи за жребия за Шампионската лига на УЕФА за сезон 2026/27, като реши, че нито един мач между същите два отбора не може да се повтаря в същото състезание с един и същ домакински отбор в три последователни сезона. Това означава, че ако отбори, които вече са играли един срещу друг в груповата фаза на Шампионската лига на УЕФА през сезон 2024/25, отново бъдат изтеглени един срещу друг, със същия домакин, в груповата фаза на Шампионската лига на УЕФА през сезон 2025/26, тези отбори няма да могат да бъдат изтеглени един срещу друг със същия домакин през сезон 2026/27."

Макар Ливърпул да не може да приеме Мадрид на "Анфийлд" в Шампионската лига през следващия сезон, испанският гранд ще може да посрещне отбора от Мърсисайд на "Сантяго Бернабеу". Двата отбора са се срещали 13 пъти в най-престижния европейски клубен турнир. Мадрид има седем победи, пет загуби и едно равенство в тези срещи. Последният сблъсък между тези два гиганта се проведе само преди седмици. Макар че мърсисайдци не са в най-добрата си форма, те успяха да изненадат мадридчани и да грабнат трите точки с минимален успех.