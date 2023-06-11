Велико: Пеп Гуардиола влезе в историята

е един от най-великите треньори в историята на футбола. Той потвърди това твърдения, като стана първият наставник, който печели требъл с два различни клуба -през 2008-2009 г. ипрез настоящия сезон 2022-2023.

Под негово ръководство "гражданите" завоюваха единствения липсващ трофей във витрината си - Шампионска лига. Те надвиха Интер на финала в Истанбул с 1:0 с гол на Родри. Така английският клуб се реваншира на феновете си за загубата от Челси през 2021 година в мача за титлата в тази надпревара.

Всичко обаче можеше да бъде различно, ако Ромелу Лукаку бе по-прецизен в две ключови ситуации (подробности четете в линка).