Велико: Пеп Гуардиола влезе в историята
Pep Guardiola is the first men's coach EVER to win the European treble on multiple occasions.— ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2023
He did it with two different teams (Barcelona 2008-09&Manchester City 2022-23).
🐐🐐🐐 pic.twitter.com/hqcIWm2iMB
Под негово ръководство "гражданите" завоюваха единствения липсващ трофей във витрината си - Шампионска лига. Те надвиха Интер на финала в Истанбул с 1:0 с гол на Родри. Така английският клуб се реваншира на феновете си за загубата от Челси през 2021 година в мача за титлата в тази надпревара.
Всичко обаче можеше да бъде различно, ако Ромелу Лукаку бе по-прецизен в две ключови ситуации (подробности четете в линка).
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Редактор:
Джем Юмеров
Етикети: Шампионска лига Интер Манчестър Сити Хосеп Гуардиола