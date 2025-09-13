Все едно играе с аматьори: Байерн вкара 4 гола в първите 30 минути за нов разгром в Бундеслигата!

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен отново показа превъзходството си в Бундеслигата. Този път баварците разгромиха Хамбургер с 5:0 като домакин в среща от третия кръг на новия сезон 2025/26. Това дори не е най-изразителната победа на баварците от началото на кампанията, след като в първия кръг разбиха РБ Лайпциг с 6:0. Сега обаче впечатляващото бе това, че Байерн вкара четири гола в рамките на първите 30 минути от мача.

Байерн Мюнхен разгроми Хамбургер

След само три минути игра Серж Гнабри откри резултата. В деветата минута Павлович удвои. В 26-ата минута дойде ред и на Хари Кейн да се разпише, отбелязвайки от дузпа. Само три минути след това и Луис Диас успя да вкара, за да направи резултата 4:0 след само 29 минути футбол. Постепенно Байерн намали оборотите, но успя да добави още един гол чрез Хари Кейн в 62-ата минута.

С победата Байерн продължава безгрешния си поход в Бундеслигата, оглавявайки класирането с пълен актив от 9 точки. Баварците дръпнаха пред Борусия Дортмунд, който удари друга "боксова круша" в Бундеслигата. В следващия кръг Байерн гостува на Хофенхайм, но преди това ще приеме Челси на "Алианц Арена" в първи мач от основната фаза на Шампионска лига за сезон 2025/26. Срещата е на 17 септември от 22:00 часа.