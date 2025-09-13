Войната в Украйна:

Все едно играе с аматьори: Байерн вкара 4 гола в първите 30 минути за нов разгром в Бундеслигата!

13 септември 2025, 21:32 часа 353 прочитания 0 коментара
Все едно играе с аматьори: Байерн вкара 4 гола в първите 30 минути за нов разгром в Бундеслигата!

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен отново показа превъзходството си в Бундеслигата. Този път баварците разгромиха Хамбургер с 5:0 като домакин в среща от третия кръг на новия сезон 2025/26. Това дори не е най-изразителната победа на баварците от началото на кампанията, след като в първия кръг разбиха РБ Лайпциг с 6:0. Сега обаче впечатляващото бе това, че Байерн вкара четири гола в рамките на първите 30 минути от мача.

Байерн Мюнхен разгроми Хамбургер

След само три минути игра Серж Гнабри откри резултата. В деветата минута Павлович удвои. В 26-ата минута дойде ред и на Хари Кейн да се разпише, отбелязвайки от дузпа. Само три минути след това и Луис Диас успя да вкара, за да направи резултата 4:0 след само 29 минути футбол. Постепенно Байерн намали оборотите, но успя да добави още един гол чрез Хари Кейн в 62-ата минута.

Байерн Мюнхен

С победата Байерн продължава безгрешния си поход в Бундеслигата, оглавявайки класирането с пълен актив от 9 точки. Баварците дръпнаха пред Борусия Дортмунд, който удари друга "боксова круша" в Бундеслигата. В следващия кръг Байерн гостува на Хофенхайм, но преди това ще приеме Челси на "Алианц Арена" в първи мач от основната фаза на Шампионска лига за сезон 2025/26. Срещата е на 17 септември от 22:00 часа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Бундеслига Хамбургер ШФ
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес