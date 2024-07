Защитник на Испания се чуди защо германските фенове го освиркват

Крайният защитник на националния тим на Испания Марк Кукурея не може да си обясни защо германските фенове го освиркват по време на Европейското първенство по футбол. Това заяви самият той, цитиран от изданието „The Athletic“.

Изказването на бранителя буди недоумение, тъй като именно той бе замесен в една от най-спорните ситуации по време на Евро 2024. Както е известно, в продълженията на мача между Испания и Германия от 1/4-финалите на надпреварата Кукурея очевидно игра с ръка в наказателното поле на „Ла Фурия“, но английският съдия Антъни Тейлър реши да не даде дузпа. След това пък иберийците реализираха гол в 119-ата минута и изхвърлиха домакините от турнира.

the ball was LITERALLY going in if Cucurella didnt save it with his hand 😂 football is so washed man idk what the rules are anymore pic.twitter.com/0UOHsn9fhD