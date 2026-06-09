Звезда на Байерн изригна с хеттрик в генералната репетиция на Франция за Световното първенство (ВИДЕО)

Вицешампионите от последното Световно първенство по футбол – през 2022-а година в Катар, Франция записа успех с 3:1 над Северна Ирландия в последния си мач преди отпътуването за Мондиал'26. Големият герой на стадиона в Лил беше крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, който запихса хеттрик, а Патрик Кели върна едно попадение за ирландците.

Дидие Дешан пусна в игра най-доброто, с което разполага

🔥 VICTOIRE 3️⃣-1️⃣ !



Nos Bleus s’imposent dans ce dernier match de préparation à la Coupe du Monde grâce au triplé de Michael Olise 💙#FRANIR pic.twitter.com/8Aejc7iCT3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2026

Франция, която е сред фаворитите за титлата на Световното първенство това лято, не се справи лесно, тъй като Северна Ирландия – чийто стартов състав имаше средна възраст от едва 22,6 години – се бореше упорито и показа решителност и зрялост, надхвърлящи възрастта на играчите и евентуалния им опит. И това беше възнаградено в 64-тата минута, когато Кели вкара центриране на Шей Чарлз, заглушавайки публиката и изпълнявайки молбата на треньора Майкъл О'Нийл към играчите си да се държат като „лошо възпитани гости“ на прощалното парти на Франция.

Дидие Дешан, който за последен път ръководи Франция на родна земя, излезе с отбор, който би могъл да бъде титулярният състав за първия им мач на Световното първенство срещу Сенегал на 16 юни, като Килиан Мбапе, Усман Дембеле, Дезире Дуе и Олисе формираха внушителна четворка в атака. Реално това беше и генералната репетиция, а вероятно и основния състав на „петлите“, тъй като в предишната контролна среща с Кот д'Ивоар двамата от Пари Сен Жермен – Дембеле и Дуе бяха получили почивка. А Жул Кунде получи контузия в края на първото полувреме и беше заменен от Мало Густо на полувремето, което потенциално създаде опасност от контузия на Дешан само осем дни преди първия мач на Франция от Световното първенство срещу Сенегал.

Olise is who Mbappe thinks he is. 🤯 pic.twitter.com/peuZvv6HtI — RUTH 🇨🇦 (@it_Rutie) June 8, 2026

Северна Ирландия държеше преди почивката французите далече от вратата си, но пропуснаха миг, в който топката падна на крака на Олисе и той без да се бави я прати от наказателното поле във вратата на 20-годишния Пиърс Чарлс от Портсмут.

Четири минути след подновяването на играта Олисе удвои преднината на своя тим, след като стреля за първи път в срещата извън наказателното поле. Тимът на Северна Ирландия не се предаде и в 64-ата минута Шей Чарлс проби и направи невероятно подаване за Патрик Кели, който нямаше как да бъде спрян от Дайо Упамекано и вкара първия си гол за мъжкия тим на страната и едва втори с националната фланелка.

Килиан Мбапе отправи още два неточни удара и в един момент Франция започна да изглежда напрегната, но Майкъл Олисе успокои и съотборници, и фенове с разкошен, фалцов и труден за изпълнение удар от границата на наказателното поле, попаднал в далечния ъгъл на вратаря Пиърс Чарлс.

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