Звезда на Реал Мадрид сложи край на слуховете - ще се бори за доверието на Шаби, след като претърпя 3 операции за 2 години

През последните месеци една от звездите на Реал Мадрид е сериозно свързвана с напускане на испанската столица. Става въпрос за Давид Алаба, чиято роля в тима е поставена под въпрос след идването на Шаби Алонсо начело. Австриецът беше редовен играч под ръководството на Карло Анчелоти, преди сериозна травма на кръстните връзки да наложи втора операция за възстановяването им. Четири месеца след завръщането си той получи нова травма на коляното, която предизвика още една операция, която претърпя през април.

Алаба коментира слуховете за евентуално напускане на Реал

Сега защитникът се завръща, след като претърпя третата си операция в рамките на две години. В негово отсъствие изглежда, че "лос бланкос" изграждат защитата си около Едер Милитао и новодошлия Дийн Хаусен. Имайки предвид контузиите на Алаба и разнообразието в защита, ръководството на Реал е предложило на австриеца клауза за освобождаване през лятото. През последните седмици 33-годишният футболист беше свързван с преминаване в Турция и Серия А, но преди мача на Австрия с Кипър той даде ясен отговор на слуховете за напускане.

"Достатъчно дълго съм във футбола, за да знам, че слуховете са част от професията. За щастие не се занимавам дълго с тях и много се смях, защото нищо от това не беше вярно, всичко беше лъжа", заяви Алаба, цитиран от "Diario AS".

Алаба ще се бори за мястото си в Мадрид

Алаба все още не е играл под ръководството на Шаби Алонсо и има съмнения относно способността му да се бори за стартово място през този сезон. Въпреки това той изглеждаше уверен във физическата си форма: "Сега се чувствам добре. Напоследък постигнах голям напредък. Мисля, че мога да играя 90 минути с националния отбор, макар че не знам дали ще има смисъл. Ще видим как ще се чувствам в следващите мачове. Целта ми е да играя и да бъда на терена."

Той игра 70 минути при победата на Австрия с 1:0 над Кипър в квалификация за Световното първенство през 2026 година. Това беше първият му старт от април насам. Във вторник "вундертимът" гостува на Босна и Херцеговина. След това Алаба ще се завърне в испанската столица, където ще се бори за място в състава на Шаби Алонсо.

