Войната в Украйна:

За 3 години: Стряскащи мащаби на кражбата на вода след незаконно присъединяване

09 септември 2025, 07:20 часа 565 прочитания 0 коментара
За 3 години: Стряскащи мащаби на кражбата на вода след незаконно присъединяване

Ориентировачни, но важни щрихи за българското безводие. Само в рамките на последни три отчетни години - 2022, 2023, 2024, констатираното потребление на вода след незаконно присъединяване (най-вече байпас преди водомера) е в стряскащи мащаби - 55 132 557 кубични метра, възлизащи на 115 574 439 лв. Това става ясно от данни на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, предоставени на депутата от ПП-ДБ Стела Николова в рамките на парламентарния контрол.

ОЩЕ: "Не сме в пустиня, дайте вода": Плевен отново протестира срещу безводието (ВИДЕО)

Конкретно

По около 19, 18 и 17 млн. кубика незаконно потребление съответно за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. Сумите на загубите са по около 17, 32 и 42 млн. лв. Числата показват, че в най-кризисната година от посочените - миналата, количеството на този вид кражби е най-малко, но пък стойността им е най-голяма. Отделно други предоставени от Иванов данни сочат, че през 2024 г. констатираните незаконни присъединявания са 857 - с около 200 повече спрямо предишните две години, пише в. "Сега".

Статистиката е взета от дъщерните на ВиК-холдинга дружества. Следва да се уточни, че тя не само визира единствено три години. Но и касае тия кражби от присъединяване, които са официално установени. В обясненията си министърът признава, че макар проверките в момента да са ежедневни, са много трудни при подземна инфраструктура - така се подразбира, че има и доста неустановени кражби. Също следва да се уточни, че това само част от кражбите по принцип, защото има и видове кражби извън незаконното присъединяване (манипулация с водомер, документни шашми и т.н.).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Кога Плевен ще има вода и има ли водна мафия: Отговорът от МОСВ

Министърът казва още, че ликвидирането на незаконните присъединявания не би могло да отстрани водния режим в пълен обем. Но, естествено, следва да се работи в тази посока.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
МРРБ безводие кражба на вода
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес