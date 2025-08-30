Войната в Украйна:

Звезда на Реал Мадрид трябва да се докаже като титуляр според Шаби Алонсо

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо e сигурен, че Винисиус трябва да заслужи мястото си в титулярния състав на "белите".

Винисиус се включи от скамейката срещу Овиедо

Миналата неделя бразилецът влезе като резерва при победата на "белите" с 3:0 срещу новака в елита Овиедо, подавайки за попадението на Килиан Мбапе за 2:0. След това Винисиус оформи класическия успех в полза на 15-кратния клубен шампион на Европа.

Думите на треньора Шаби Алонсо

"В съблекалнята ключовото е всеки да бъде готов да допринесе за отбора, независимо дали на терена или извън него. Наистина трябва да вярваш в това и то е от основно значение. Всички тук вярват. Много съм доволен от Вини. Срещу Овиедо той показа, че може да окаже голямо влияние, влизайки от пейката. Няма да казвам дали ще бъде титуляр или резерва. Ще видим утре. Лявото крило е добра позиция за него", заяви Алонсо пред медиите в петък.

В събота Реал Мадрид е домакин на Майорка в двубой от третия кръг на Примера дивисион.

Ростислав Димитров
