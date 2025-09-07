Войната в Украйна:

Турция изяде двойно по-голям пердах от България: Испания се развихри и се откъсна на върха в групата

Европейският шампион Испания постигна разгромна победа над Турция с 6:0 като гост във втори мач от група "Е" от световните квалификации за Мондиал 2026. Футболистът на Арсенал Микел Мерино отбеляза хеттрик за "Ла Фурия Роха", Педри вкара два гола, а едно попадение добави резервата Феран Торес. Микел Оярсабал и Ламин Ямал пък се отчетоха съответно с три и две асистенции в мача.

Испания разгроми Турция в световните квалификации за Мондиал 2026

След като Испания победи България с 3:0 по-рано през седмицата, сега тимът на Луис де ла Фуенте показа още по-голяма мощ в офанзивен план и не пощади отбора на Турция. Педри откри резултата още в шестата минута, като по сходен начин започна и предната среща с България. След това испанците продължиха да диктуват темпото на терена и вкараха още два гола до почивката чрез Мерино, а и за двете попадения му асистира Оярсабал.

Единствената неприятна новина бе това, че Нико Уилямс, който асистира за първия гол, получи контузия и бе принудително заменен. След почивката, в рамките на само девет минути, Испания вкара нови три попадения. Феран Торес, Мерино и Педри вкараха последователно, за да направят резултата 6:0, а малко по-късно Де ла Фуенте ротира състава си с четири смени в рамките на пет минути.

До края Испания запази преднината си и взе трите точки, за да се откъсне еднолично на върха в групата с актив от 6 пункта. Грузия и Турция остават на второ и трето място с по 3 пункта, докато България е на дъното с 0 точки след два мача. Следващите световни квалификации ще се изиграят след месец.

Стефан Йорданов
