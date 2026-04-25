6 признака, че косачката ви унищожава тревата - и как да го поправите

Добрата грижа за тревата насърчава буйна, зелена трева, в която можете да забиете пръстите на краката си. Въпреки че торенето, аерирането и напояването допринасят за здрава морава, има и друг фактор, който играе важна роля. Начинът, по който косите тревата, може да определи дали ще получите гъста зелена морава или полумъртва.

Ако видите някой от шестте признака по-долу, вашата косачка за трева уврежда тревата ви. Ще ви обясним как да промените практиките си за косене на тревата за по-здрава морава.

Назъбени, кафяви ръбове на стръкчета трева

Огледайте внимателно стръкчетата трева няколко дни след като сте косили. Ако краищата изглеждат назъбени с кафяви или бели връхчета, проблемът е в ножа на косачката. Тъпите ножове разкъсват и увреждат тревата. Заточете ножа преди следващото косене, за да имате хубаво, чисто косене с минимални щети.

Кафяви или жълти ивици

Кафяви и жълти ивици могат да се получат при скалпиране на тревата, особено при трева за хладен сезон като синя трева или власатка. Твърде късото косене на тревата премахва много зеленина и разкрива кафявата слама отдолу. Тревата се стресира и не може лесно да се възстанови, защото има по-малка способност за фотосинтеза. Опитайте да повдигнете платформата с едно ниво и вижте как ще се подобри здравето на вашата морава.

Голи високи места и корони

Окосяването на тревата също води до грозен вид на моравата с голи места или корони. Повечето тревни площи не са идеално равни. В крайна сметка бръснете тревата от високите места, когато минавате по тях с косачката. Тревата в крайна сметка изсъхва, което улеснява проникването на плевели. Използвайте правилната височина на косене за вашия тип трева . Ако моравата ви е много неравна, може да се наложи да повдигнете кошарата с още едно стъпало.

Гъбично заболяване

По време на периоди на прекомерна влага, твърде краткото косене може да направи моравата ви по-податлива на гъбични проблеми. Признаците на гъбична инфекция включват отчетливи кафяви или жълти петна по тревата. Променете напоителните си практики, ако е необходимо, и никога не косете веднага след дъжд или напояване на тревата. Косете на подходяща височина с добре заточено острие.

Следи от колела и коловози

Виждате ли следи от колела или коловози по моравата си? Това обикновено се случва, ако косите, докато моравата е мокра. Колелата потъват в меката кал и изскубват тревата. Следването на един и същ модел на косене всеки път, когато косите тревата, също може да допринесе за това. Сменете посоката на косене и изчакайте тревата да изсъхне, преди да извадите косачката.

Големи купчини мъртва трева на моравата

Ако изчакате, докато тревата стане наистина висока, преди да косите, ще оставите големи буци окосена трева по цялата морава. Косенето, докато тревата е мокра, също води до образуване на бучки. Тези буци могат да задушат тревата и да допринесат за развитието на болести. Трябва да косите по-често – и докато тревата е суха – за да може окосената трева да попадне в моравата. Ако пропуснете косене, отстранете само 1/3 от височината на острието, след което се върнете по-късно и отрежете тревата до желаната височина.