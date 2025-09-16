7 грешки, които градинарите правят през септември – и как да ги избегнете

Септември не е време за почивка

През септември в овощната градина узряват ябълки, круши, сливи, а в зеленчуковата градина много видове зеленчуци не са събрани. Градинарите все още имат много проблеми със събирането и консервирането на плодовете на вашия труд, както и с подготовката на градината и за зимата.

Твърде рано е да се покриват топлолюбивите култури

Ранното покриване на растенията може да причини повече вреда, отколкото полза. Градинските култури трябва първо да се закалят – да преживеят няколко леки нощни слаби температури от -1 °C до -5 °C.

Ако увиете растенията твърде рано, те или ще изгнят, когато студеното време бъде сменено от размразяване, особено ако затоплянето е съпроводено с дъжд, или ще умрат от слана, тъй като като няма да има време да потънат в състояние на физиологичен покой.

Извършвате формираща резитба на дърветата

Повечето градинари откриват полския сезон през май, когато е твърде късно за формираща резитба, така че правя през септември. Ако все пак храстите все още можете да я понесете, макар и с трудност, да възстановявате дълго след тази процедура. В резултат на това те стават отслабени, уязвими към вредителите и ниски температури и трудно преживяват зимата.

Предотвратявате зреенето на дървесината

От втората половина на лятото растежът спира на повечето овощни дървета и ягодоплодни храсти. Започва периодът на зреене на дървесината, който продължава до септември. Ако тя не узрее добре, растенията ще зимуват неподготвени и ще измръзнат или ще бъдат повредени.

Използвате растителни остатъци като торове

След прибирането на реколтата в градината остават много растителни остатъци. В градината неузрели ябълки, круши, сливи и други плодове постоянно падат от дебелината. Някои градинари ги оставят на земята и ги вкопават в почвата вместо торове. Това е сериозна грешка.

Отлагате торенето до пролетта

До края на топлия период почвата се изчерпва, така че не си струва да отлагате прилагането на торове до пролетта. Калиевите и фосфорните торове през есента и зимата постепенно се разтварят, обогатявайки почвата с хранителни вещества за новия сезон. Когато се прилага върху многогодишните култури, те увеличават вашата зимоустойчивост и устойчивост на болести.

Спирате да поливате растенията

През септември времето често е сухо, слънчево и понякога горещо. След прибиране на реколтата от дървото и храсти обаче, градинарите често спират да ги поливат. Това не бива да се прави.

Първо, растенията се нуждаят от вода, за да се възстановят след обилно плододаване. Второ, след като се наситят бъдат с влага, те ще по-добре подготвени за зимата и ще преживеят по-лесно студения период.

Оставяте празни легла

През септември се увеличават зеленчуковите и зелените култури вече са събрани, оставяйки празни лехи. Постепенно те започват да обрастват с плевели, с които по-късно ще трябва да се борим. Можете да „убиете два заека с един куршум“, като сеете зелено торене. То няма да позволи на плевелите да запълнят земята и ще действат като естествени, зелени торове.

Септември не е време за почивка

Въпреки края на летния вилно-селски сезон, септември не е време за почивка. Все още има работа в овощната градина и зеленчуковата градина. Парцелът ще трябва да бъде подготвен за зимата през есенните месеци и е важно да не се губят топли дни, а работата да се извършва строго навреме. Ако всичко се направи правилно, тогава през пролетта, когато всяка минута дневна светлина е на стойност злато, ще има по-малко работа.

