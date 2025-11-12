Добавете тази съставка в градината си през есента за по-здрава почва през зимата

Когато настъпи есента, повечето градинари са заети да подготвят градината за зимата, като премахват мъртви и болни клони, гребат листа и подготвят инструментите за зимата. Друга стъпка, която понякога може да бъде забравена, е да приведете почвата си в добро състояние за следващия вегетационен период. Ако сте направили почвен тест и сте установили, че градинската ви почва е киселинна, поръсете тази неочаквана съставка в градината си и наблюдавайте как растенията ви процъфтяват. „Неочакваната съставка“, която наистина може да промени нещата за вашите растения, е вар.

Варуването на градинската ви почва помага за повишаване на киселинността, така че растенията да могат да се възползват от калция, калия и фосфора, които вече са налични. Когато почвата е киселинна, растенията по-трудно получават всички ползи от тези хранителни вещества. Имайте предвид, че добавянето на вар трябва да се прави само върху киселинна почва и само след като първо сте я тествали и сте установили, че нивата на pH са под 5,5.

Варта е една от няколкото добавки, които могат да подобрят здравето и продуктивността на градинската ви почва и наистина могат да окажат влияние върху здравето на вашите растения. Прилагането на вар през есента, веднага след последната реколта и когато вегетационният период е приключил, ѝ дава достатъчно време да попие в почвата и да регулира нивата на pH, преди да започне отново сезонът на засаждане. Има два вида вар, които се използват в градини и тревни площи: доломитна вар и селскостопанска вар, известна още като градинска вар. Не всяка вар е подходяща за градини и градинска почва, така че не забравяйте да използвате само един от тези два вида.

Допълнителни ползи от добавянето на вар и как да се прилага правилно

Въпреки че варът не е единственият начин за подобряване на почвата през есента за здрава градина следващата пролет, той предоставя няколко допълнителни предимства. Едно такова предимство е подобряването на проникването на вода в глинестата почва. Това се случва, когато варът помага за разбиването на по-големите частици, което улеснява проникването на водата. От своя страна това означава, че вашите растения ще бъдат правилно хидратирани, когато започне вегетационният период. Тъй като варът помага за подобряване на структурата на почвата, той позволява образуването на повече въздушни джобове. Аерираната почва е много по-добра за вашите растения, осигурявайки жизненоважен кислород за малки микроорганизми и корените на растенията, като и двете са важни за здравето на растенията.

Най-добрият начин да нанесете вар върху почвата е да я разпределите по повърхността, като се уверите, че е разпределена възможно най-равномерно, и след това да я разбъркате в горните 10 до 15 см с фреза или стоманено градинско гребло. Малко по-дълбоко от 15 см също е добре. Важно е да носите ръкавици, очила и маска, докато разпръсквате вар, за да предотвратите вдишването на частици или попадането на вар в очите ви.

Когато смесвате варта с почвата, ви е необходимо нещо здраво и силно, което ще проникне в почвата и ще смеси варта до препоръчителната дълбочина, която е в нормалната коренова зона на растенията. След като разпръснете и разбъркате варта, полейте добре градинската си почва, за да може варта да подейства. Можете да нанасяте вар отново върху почвата си на всеки 3 до 5 години, за да получите максимални ползи и да поддържате почвата си в отлично състояние.