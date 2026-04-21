Градински хит: Засаждате през април, берете кошници плодове през лятото

Април е едно от най-добрите времена за създаване на домашна градина с горски плодове. Земята вече се е размразила, а растенията все още са в латентно състояние или тепърва започват своя вегетационен период. Това позволява по-лесно установяване. Изборът на храсти с горски плодове е произволен, но ако изберете тези 5 предложени сорта, ще видите първите плодове този сезон – без химикали и директно от градината.

Как да засаждаме храсти с горски плодове? Основни правила

Изборът на храсти с горски плодове не е труден, просто запомнете едно важно правило: най-добре е да засадите различни сортове и повече от един храст. Препоръчва се дори смесено засаждане: опрашването между растенията ще осигури по-добър добив и по-вкусни плодове.

Повечето храсти с горски плодове имат сходни изисквания за отглеждане. Те растат най-добре на слънчеви места, в плодородна, добре дренирана почва и богата на хумус. Няма да е бедствие, ако ги засадите на полусянка, но си струва да се има предвид, че плодовете няма да са толкова сладки, колкото тези, засадени на добре осветени места.

За боровинките е необходимо също да се използва киселинна почва с ниско pH. Храстите на боровинките са идеални за биологично земеделие, тъй като много от тях са естествено устойчиви на болести, което елиминира нуждата от химически обработки. Просто осигурете плодородна почва, мулчиране с компост и поливане през сухи периоди. Естествените торове са достатъчни за здравословен растеж и обилно производство на плодове.

Боровинка

Това е един от най-популярните ягодоплодни храсти за просто, биологично отглеждане. С правилна грижа можете да сте сигурни в реколта до 20 години. Боровинките също така издържат добре на замръзване. Плодовете варират по размер и цвят в зависимост от сорта („Chandler“, „Darrow“, „Bluecrop“, „Bluegold“, „Liberty“, „Toro“ са по-популярните сортове в Европа). Киселинната почва и редовното поливане са ключови. Боровинките могат да се консумират сурови и често се добавят към кисело мляко, десерти или сладолед.

Малина

Това е един от най-лесните за отглеждане овощни храсти. Вкоренява се бързо и започва да дава плодове доста рано. Засаждането на няколко сорта малини („Самодива“, „Български рубин“, „Шопска алена“) предлага добър шанс за по-голям добив и по-вкусни плодове. Малините са богати на витамин C и фибри. Те растат най-добре на слънчеви места, защитени от вятъра. Плодовете могат да се използват за приготвяне на домашни консерви, като конфитюри и сладка, или могат да се замразят. Те са отлични и като добавка към печени изделия.

Касис

Това е най-издръжливият ягодоплоден храст в българските градини. Той реагира добре на пролетно засаждане и започва да расте доста бързо. Касисът е и невзискателен, способен да вирее дори в по-бедни почвени условия. Най-популярните сортове френско грозде в България са червеното френско грозде („Detvan“, „Jonkheer van Tets“) и черното френско грозде („Титания“, „Консорт“). Касисът може да се използва за приготвяне на сладка, конфитюри и мусове. Той е отличен и за приготвяне на ликьори, както червени, така и черни.

Хаскап (Камчатска боровинка)

Това е един от най-ранните плодове, които узряват естествено в нашите плодородни земи. Подобно на боровинките, издържа добре на слана. Храстите му са лесни за грижи: поливайте ги, когато времето е сухо, и ги подрязвайте на всеки няколко години. Предпочита слънчеви места. Хаскап (считани за най-добри сортове са „Aurora“, „Boreal Blizzard“) е подходящ за конфитюри, сладка и сокове. Пресни, те могат да се добавят към кисело мляко или овесени ядки.

