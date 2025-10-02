Как да направите гъбена вода - натурален тоник за растенията

Ако градината ви изглежда малко уморена и дехидратирана след парещите летни температури, има едно решение, към което да се обърнете: вода с гъби.

Това е един от най-добрите градински трикове за поливане на растения , който ще ви помогне да рехидратирате растенията си, да подобрите структурата на почвата и да подпомогнете здравето на растенията. Просто е като да накиснете гъбите във вода и след това да ги използвате в градината. Хранителните вещества, които се намират в тази напоена с гъби вода, след това вършат цялата работа.

Това е чудесен трик, който можете да опитате, ако сте загрижени за здравето на почвата в двора си и ако растенията ви не се представят по най-добрия начин по време на по-сухи периоди. Тук ще разгледаме по-подробно как да използвате вода от гъби в градината и защо е толкова полезна за растенията.

Полезна ли е водата с гъби за растенията?

Причината, поради която водата с гъби е полезна за растенията, е заради основните хранителни вещества за растенията, които се намират в нея.

„Гъбите са отлични в абсорбирането и съхранението на вода, действайки като естествени гъби, които могат да задържат тази влага за продължителни периоди и постепенно да я освобождават в околната почва“, обяснява Дрю Суейнстън , редактор на градинско съдържание в Homes & Gardens.

Поради тази причина не бива да се тревожите, ако откриете гъби, които растат в цветната ви леха . Това всъщност е знак за здрава почва с добро задържане на влага.

„Всяка вода, която използвате за накисване на гъби, е изключително полезна, тъй като ще бъде богата на хранителни вещества и ще съдържа мицел“, казва Дрю. „Тези кореноподобни гъбни нишки сами по себе си са малки, но мощни, способни да абсорбират и задържат влага, която бавно ще отделят за растенията, когато се използват като течна храна“, обяснява той.

Освен мицела, водата от гъби е богата на калий и фосфоr, което подпомага развитието на корените, както и движението на хранителни вещества и влага през растенията. Следователно водата от гъби е нежен тонизиращ и органична алтернатива на химическите торове.

„Мицелът ще насърчи по-голяма гъбична активност в почвата около вашите растения, което е от полза за здравето на почвата и задържането на влага“, казва Дрю. „Повишената микробна активност в почвата е от полза за всички растения“, добавя той.

Наред с подобреното управление на влагата, тази микробна активност благоприятства и структурата на почвата. Това води до по-ронлива почва и намалява уплътняването ѝ, което улеснява растежа на корените на растенията и усвояването на хранителни вещества и влага.

Как да използвате гъбена вода върху растенията

Както бе споменато, водата с гъби е особено полезна по време и след горещи периоди, което я прави чудесен инструмент за защита на растенията по време на гореща вълна и им позволява да поемат повече влага, за да се възстановят.

Но това е и екологично решение за градинарство, което може да се използва целогодишно, за да се увеличат хранителните вещества, достъпни за вашите растения, и да се подобри типа на почвата .