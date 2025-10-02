6 зеленчука за засаждане през октомври

Октомври естествено се усеща като края на вегетационния период. С падането на листата от дърветата и спадането на температурите, много производители започват да подготвят парцелите си за годината. Не бива обаче да се приема като край, тъй като октомври все още може да бъде продуктивно време в зеленчуковата градина. През октомври има много култури за прибиране и добър избор от зеленчуци за засаждане.

Устойчивите зеленчукови култури могат да се засяват в топлите и влажни есенни почви, като в много климатични условия все още има достатъчно време, за да се развият добре преди настъпването на зимните слани. Тези зеленчуци ще започнат да растат отново, когато температурите се повишат, за да ви осигурят по-ранна пролетна реколта.

Може да ви се стори трудно, но има много неща, които можете да засадите и засеете през октомври в зеленчукова градина. Нашето ръководство разглежда някои от най-добрите зеленчуци за засаждане през октомври.

Още: 3 вида растения, които трябва да наторите тази есен за силен и здравословен растеж през следващата година

Къде да засадим зеленчуци през октомври

Има кръстоцветни, бобови растения, алиуми и други, които могат да бъдат засадени през октомври. Когато планирате кухненска градина и обмисляте къде да сеете този месец, не забравяйте да редувате различните семейства растения като част от план за сеитбообращение . Тази проста тактика помага за поддържане на почвата здрава и намаляване на риска от почвени болести.

Повечето култури могат да бъдат засети директно в почвата този месец, но има възможност за засяване на някои на закрито и засаждане на открито на по-късна дата.

1. Лук

Още: Многогодишни зеленчуци, които ще ви дават реколта години наред

Октомври е идеално време за засаждане на много видове лук . Зимуващите сортове лук могат да се засаждат през есента, за да се получи по-ранна реколта от лук, отколкото тези, засадени през пролетта, около 4-6 седмици по-рано. Почвата през есента е достатъчно топла, за да се засади лукът и да се даде възможност на лука да се развие добре и да пусне корени, преди да настъпи зимата. Той ще хибернира през зимата и след това ще бъде готов да расте бързо, след като времето се затопли през пролетта.

Можете да отглеждате лук от семена или от семена , като и двата метода имат своите плюсове и минуси. Използването на семена, които по същество са малки луковици, е най-лесният начин за отглеждане на лук , а видовете, засадени през есента, ще бъдат готови за прибиране на реколтата в началото на лятото на следващата година. Ако почвата ви е тежка или земята е подгизнала, най-добре е да отложите засаждането на семена през пролетта, тъй като гниенето може да е проблем.

2. Грах

Грахът е чудесен вариант за засаждане на зеленчук през есента, за да осигури свежа, ранна реколта през пролетта. Триковете за успех при сеитбата на грах през октомври са да се използват правилните сортове и да се сее в правилния тип почва.

Още: Сега е последният шанс да засадите тези любими зеленчуци

Придържайте се към издръжливи сортове грах и видове с кръгли семена. Кръглите видове са по-подходящи за есенна сеитба, тъй като набръчканите видове могат да задържат вода и да изгният - те са по-подходящи за пролетна сеитба. Що се отнася до почвата, посейте семената директно на открито в добре дренирана почва. Ако имате по-тежка почва, която е много влажна през зимата, не се препоръчва да сеете през есента.

Мишките могат да бъдат вредители и да ядат семената на граха, докато търсят източници на храна през есента, така че ги възпирайте, като създадете бариери, използвате силни миризми като ментово масло или чили масло, или посейте семена на закрито и пресадете разсада навън няколко седмици по-късно.

3. Аспержи

Много градинари засаждат аспержи през пролетта, но има предимства от засаждането на корони от аспержи през есента.

Още: Трикове, с които да удължите живота на босилека

Аспержите са фантастичен многогодишен зеленчук и най-лесният начин за отглеждане на аспержи е да засадите едногодишни аспержи с голи корени в градината. Тези спящи растения ви дават по-бърза реколта от аспержи - две години след засаждането, вместо три, когато отглеждате аспержи от семена.

Предимството на засаждането на аспержи през есента е, че почвата е топла и короната може да започне да изгражда добра коренова мрежа преди настъпването на зимата. Изкопайте траншея, за да засадите короните на аспержите, и добавете органична материя, като компост или добре угнил оборски тор, тъй като културата обича плодородна почва.

4. Боб

Засаждането на боб през октомври означава по-ранна реколта от боб през пролетта. Засяването на семена директно през есента, както и при други култури в този списък, е най-подходящо за по-мек климат и по-леки видове почви - тъй като семената на боба могат да изгният в много влажна и студена земя.

Още: Как да отгледате крушово дърво от семе?

Издръжливите сортове боб са подходящи за есенна сеитба. Те покълват при ниски температури, могат да се справят със зимни студове до -5°C и узряват бързо, за да осигурят по-ранна реколта от земни и сладки зърна.

5. Карфиол

Карфиолът не е най-лесният за отглеждане зеленчук , но е изключително удовлетворяващо, когато съберете плътно натъпкана глава карфиол от зеленчуковата градина .

Засяването на раннолетни карфиоли може да се извърши през октомври. Посейте семената в големи модули или отделни саксии, пълни с почва за покълване на семена

Още: Брашнеста мана по краставиците: Eстествени спрейове, които действат още при първите симптоми

6. Чесън

Октомври е идеалното време за засаждане на чесън в кухненската градина . Чесънът се предлага в сортове с твърд и мек врат и много луковици се нуждаят от студен период, около 30-60 дни с температури от 0-10°C. Това прави късната есен или началото на зимата идеално време за засаждане на луковиците, ако искате да отглеждате чесън . Ако искате да отглеждате слонски чесън , октомври също е подходящо време за засаждането му.

Правилото 8-8-8 за резитба на лавандулата през август месец

Чесънът обикновено се отглежда в земята в зеленчуковите градини, но можете успешно да го отглеждате и в саксии . Скилидките трябва да се отделят от чесновата главичка и да се засадят в земята, покрити с поне 2,5 см почва. Въпреки че има голямо разнообразие от чеснови главички за засаждане, не бива да отглеждате чесън от магазин за хранителни стоки - тъй като тези главички често се третират с химикали, за да се предотврати покълването им, и биха могли да донесат болести в градината.