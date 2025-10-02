Как правилно да съберете семена от тиквички за засяване

Нищо не е по-удовлетворяващо и самодостатъчно от това да отглеждаш собствена храна – и какъв по-добър начин непрекъснато да жънеш плодовете на труда си, отколкото да събереш и собствените си семена?

Дори и да не сте опитвали отглеждането на зеленчуци преди, отглеждането на тиквички е лесно и задоволително. Събраните тиквички имат мек, лек и освежаващ вкус, който може да бъде и перфектната гарнитура към салата, паста или запеканка.

Да се ​​научите как да отглеждате тиквички е доста лесно и за щастие събирането на семена от тази популярна култура също е толкова лесно.

1. Оберете тиквичките си

Независимо дали отглеждате тиквички в контейнери или лехи, не можете да започнете да събирате най-добрите си семена от тиквички, без първо да сте събрали няколко тиквички. Ще разберете, че тиквичката ви е в оптимално състояние за събиране на семена, когато „спре да расте повече и кората ѝ стане твърда като на тиква“, казва Ан Флетчър от Orta Seed Pots.

Можете да изчакате това да се случи, докато тиквичката е все още прикрепена към растението си, но се препоръчва да я съберете по-рано. Дръжте я изолирана и изчакайте да узрее след естествения си етап на консумация (когато кората е по-мека).

Съберете тиквичките си с помощта на градински ножици. Отрежете 2,5-5 сантиметра надолу по стъблото, далеч от плода. Това ще помогне да се предотвратят случайни повреди, но ако все още се притеснявате за безопасното им прибиране, прочетете нашето ръководство за това как да подрязвате тиквички.

2. Нарежете и изгребете

След като тиквичката ви узрее, е време да започнете да събирате семената ѝ.

„Рязането на тиквичка е трудно и неудобно, така че бъдете внимателни“, казва Флетчър. „Препоръчвам да използвате здрав кухненски нож за тази работа.“

Нарежете тиквичките си, като ги разрежете на парчета с дължина 12 см по дължината на плода. Няма определена ширина, към която да се стремите, важно е само да се уверите, че не режете плода твърде тънко, тъй като в противен случай ще счупите семките. Отрязването на твърде големи парчета няма да навреди, но ще направи работата с тях по-трудна.

След като имате куп дълги парчета тиквички, разрежете всяко парче наполовина, за да се видят семената.

„Вътрешностите на тиквичките са хлъзгави, зърнести и достатъчно меки, че дори деца могат да ги изстържат с метална лъжица“, казва Флетчър. Вземете купа и лъжица и започнете да изстъргвате! Семената на тиквичките са във форма, която прилича на малък канал, идеалната форма за прокарване на лъжица по тях.

Можете да запазите останалата част от презрелите си тиквички, за да направите компост.

3. Ферментиране на семената

Ферментацията на семена от тиквички далеч не е бляскава работа и ако я правите правилно, тя всъщност ще започне да мирише кисело. Въпреки това, ферментацията е жизненоважна стъпка в процеса на събиране на най-добрите семена от тиквички.

„Ферментацията ще почисти семената ви от мръсотия и замърсявания и ще подобри кълняемостта им“, казва Флетчър. „Това също ще ви помогне да разберете кои семена са подходящи за отглеждане на най-вкусните тиквички .“

За да ферментирате семената от тиквички, напълнете купата, в която сте ги загребали, с малко вода. Препоръчително е да добавите достатъчно, за да не покриете напълно всичко в купата.

След като семената ви ферментират, обикновено след един до два дни, ще забележите кисела миризма и че гъстотата на сместа от семена в купата се е разхлабила. Някои семена също ще са започнали да изплуват на повърхността.

Флетчър казва: „Добрите семена са тежки и ще потънат. Всичко останало ще плува, включително празните черупки на лошите семена. Добавете още малко вода към ферментиралата смес от каша в купата си, за да видите кои семена започват да плуват.“

4. Изсушете семената

Изхвърлете плаващите семена и внимателно съберете останалите на дъното на купата. След като сте събрали всички жизнеспособни семена, изплакнете ги в ситно сито под течаща вода, за да отстраните остатъците, след което ги поставете върху кухненска хартия, за да изсъхнат на въздух.

„Сменяйте често семената си, за да не остават влажни петна, които могат да доведат до разваляне на семената“, казва Флетчър.

Когато семената ви изсъхнат напълно (между 36 и 48 часа по-късно), можете да ги съхранявате в херметически затворен стъклен контейнер или хартиен пакет със семена на хладно и сухо място, като например килера. Ако се съхраняват правилно, тези семена би трябвало да останат в отлично състояние за растеж в продължение на една година.