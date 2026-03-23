Как да запазите семена от домати, за да можете да ги засадите в градината си

Ето как точно да съберете семената за успешен сезон на доматите през следващата година

Пренесете се обратно в началото на лятото. Засадили сте няколко доматени растения с надеждата да имате лято, изпълнено със сандвичи с домати и прости обяди от сочни резени домати с обикновен дресинг от зехтин, сол и смлян черен пипер. Няколко месеца по-късно едно от вашите доматени растения надминава очакванията ви. То ви дава изобилие от богати, ароматни домати и се чудите как можете да пресъздадете тази реколта следващото лято.

Най-добрият начин да направите това е да започнете собствено отглеждане на стари домати у дома. Да, това означава да запазите семената от доматеното си растение и да ги посеете отново следващата година. Това не е нещо, което се прави често, но е възможно, когато в градината ви растат стари и свободно опрашвани сортове домати.

Ето как можете да запазите семена от домати и да ги отгледате отново следващата година в собствената си градина.

Защо трябва да съхранявате доматени семена?

Има две очевидни предимства на запазването на доматени семена. Първото е, че няма да се налага да купувате доматени семена отново догодина. Пакетчетата със доматени семена може да не са скъпи, но защо да ги купувате, ако не е нужно? Второ, имате добър шанс да пресъздадете сорт домати, който вече знаете, че харесвате и знаете, че се развива добре във вашите местни условия на отглеждане.

Избор на правилните домати за семена

Първата стъпка в запазването на семена от домати е да се разбере, че не всеки домат ще има семена, които си струва да се запазят. Той трябва да е наследствен или свободно опрашван сорт и, освен тези два фактора, трябва да е напълно узрял и без болести.

„Разберете какви характеристики искате да изберете, като сладост, киселинност, ранно узряване или устойчивост на болести“, казва Ларсън Уайнстийн, главен фермер в Atlas Farms . „Когато намерите плод, който отговаря на вашите критерии, това е доматът за съхранение на семена. Правете това всеки сезон през целия си живот и ще сте сигурни, че ще имате нещо специално. Ето защо ги наричат ​​„наследства“.“

Събиране на доматени семена

Всеки домат може да произведе до 100 семена, така че не е нужно да преминавате през процеса на прибиране на реколтата повече от веднъж на сезон (и все още ще ви останат достатъчно!). Освен това, семената на доматите издържат до десет години или повече, когато се съхраняват правилно, така че можете да използвате семената от един домат няколко години подред, ако не искате да преминавате през процеса отново.

Изберете домат : Изберете напълно узрял домат от растение, за което знаете, че дава сочни, плътни домати. Няма смисъл да берете домат от такова, чиито домати не отговарят на желания от вас вкусов профил.

Нарежете домата и отстранете семките : След като измиете и подсушите домата, го разрежете наполовина. Изсипете семките и пулпата в малък, чист буркан. Пулпата и течността са необходими, за да помогнат на семената да ферментират през следващите няколко дни.

Покрийте буркана и ферментирайте : Покрийте буркана с дишащ материал, като например кухненска хартия, и го закрепете с ластик. Дръжте го на стайна температура до три дни, като разбърквате сместа веднъж на ден. Ако се появят гъбички, не се притеснявайте. Всичко това е част от процеса.

Напълнете буркана с вода за отделяне : След три дни ферментация, открийте буркана и го напълнете с вода. Семената ще потънат на дъното, отделяйки се от пулпата. Излейте водата от пулпата, след което повтаряйте, докато водата стане бистра.

Изсушаване на семената : Прецедете семената, за да отстраните първоначалния прилив на вода, след което ги разпределете върху хартиена чиния, за да изсъхнат. Уверете се, че са разделени на един слой и съхранявани на стайна температура. Разклащайте ги ежедневно, за да сте сигурни, че изсъхват равномерно.

Съхранявайте в хладна и тъмна стая : След като изсъхнат напълно, обикновено в рамките на няколко дни, поставете ги в торба или контейнер. Съхранявайте ги в хладен и тъмен шкаф или стая до следващата година.

Почистване и сушене на доматени семена

От всички стъпки, последните две са най-важни за осигуряване на здравословна реколта за следващата година. „Най-важните фактори при запазването на доматени семена са правилното сушене и съхранение. Наложително е семената да са напълно сухи, преди да бъдат поставени на склад“, казва Хюи. „Те трябва да се сушат на топло, сухо и добре проветриво място.“

Ако се оставят на място с излишна влага, е възможно да започнат да мухлясват през извън сезона. Въпреки че това може да не повреди семената, най-добре е да не поемате този риск.