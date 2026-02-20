Как да засадите чесън – стъпка по стъпка

Как да се грижим за чесъна

Чесновите растения ценят пълно слънце . Изберете място, където получават поне шест часа пряка светлина всеки ден. Слънчевото, открито място помага на луковиците да узряват равномерно и поддържа листата буйни и без болести.

Възможно е да отглеждате чесън на полусянка , но той няма да се представя толкова добре и луковиците ще бъдат по-малки. Въпреки че не е истински чесън, слонският чесън е по-добър вариант за полусянка. В райони с пълна сянка може да се отглежда див чесън (заради листата, а не заради луковиците му), тъй като е горско растение. Но имайте предвид, че може да бъде инвазивен в градините, така че го ограничете до контейнери или като фуражна култура.

Не забравяйте да осигурите на вашите чеснови растения достатъчно място за растеж. В добре дренирана почва е известно, че чесънът развива коренова система до 0,9 м дълбочина, така че повдигнато легло или контейнер трябва да е висок поне 30 см.

Подгответе леглото или контейнера: Започнете с промяна на почвата според нуждите, добавяйки леко количество тор.

Подредете редовете си: Маркирайте редовете на разстояние от 30 до 46 см един от друг, за да имат растенията място да дишат и да можете лесно да плевите и поливате.

Задайте разстояние в реда: За повечето сортове, разстоянията между скилидките са от 10 до 15 см една от друга. Ако искате по-големи луковици, увеличете разстоянието до 15 до 31 см.

Засадете на правилната дълбочина: Направете дупки с дълбочина 5 см.

Поставете правилно всяка скилидка: Поставете скилидките със заострения край нагоре и дебелия корен надолу.

Засипване и твърда почва: Покрийте скилидките с почва и притиснете леко, за да няма големи въздушни празнини.

Поливане и мулчиране: Поливайте достатъчно, за да навлажните почвата равномерно до дълбочина на скилидките, но не я намокряйте, след което разпръснете лек мулч, за да смекчите зимните температурни колебания и да потиснете плевелите.

Как да се грижим за чесъна

Чесънът е растение, което не изисква много поддръжка, но не е изцяло „засади и забрави“. Както при повечето култури в градината, малко внимание си заслужава, но му отделете малко тук-там, вместо постоянно да се суетите. Поливайте, когато почвата изсъхне, подхранвайте, за да насърчите силен растеж, и следете внимателно за плевели или вредители.

Колко често да поливаме чесъна

Поливайте чесъна по време на сухи периоди, но никога не забравяйте, че чесънът не обича влажни условия. Следвайте тези сезонни съвети:

Есен и зима: Поливайте само ако времето е необичайно сухо.

Пролет: Поддържайте почвата равномерно влажна – никога подгизнала, никога суха. Веднъж или два пъти седмично обикновено е достатъчно, като давате общо около 2,5 см вода, включително дъждовната вода.

Лято: Намалете поливането през по-топлите месеци, тъй като върховете на растенията започват да пожълтяват, а външните обвивки на чесъна изсъхват.