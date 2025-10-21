Как се прави размножаване на хризантеми

Хризантемите са любими есенни цветя – устойчиви, цветни и благодарни. Размножаването им у дома е напълно изпълнимо дори за начинаещи. Най-често се ползват два метода: делене на туфата и вкореняване на резници. В следващите редове ще ви покажем кога е най-подходящият момент, какви стъпки да следвате и как да се грижите за младите растения, за да се развият силно.
Кога е най-подходящото време?
За повечето градински хризантеми най-добре е да делите туфата през пролетта, когато се появят новите издънки. Така растенията имат цял сезон да се вкоренят и да цъфнат наесен. Резници се вземат в края на пролетта и началото на лятото – от свежи, нецъфтящи леторасти. Прищипването на върховете до началото на юли помага на растенията да се сгъстят и да дадат повече цветове, без да се забавя есенното цъфтене.
Делене на туфата – бърз път до нови растения
Полейте добре ден по-рано. Изкопайте внимателно туфата с вила или лопата. Отстранете старата дървесна среда в центъра и разделете на здрави периферни деленки с по няколко издънки и жизнени корени. Съкратете надземната част с една трета, за да намалите стреса. Засадете на същата дълбочина в рохкава почва, подобрена с компост, и полейте. Разстояние: около 35-45 см според сорта. Първите две седмици поддържайте почвата влажна, но не мокра.
Резници – повече растения от един храст
Изберете прави млади леторасти 7-10 см без пъпки. Отрежете под листен възел и премахнете долните листа, за да оголите 2-3 см стъбло. Потопете отреза по желание в прахообразен вкоренител. Засадете резниците на 1-2 см дълбочина в лека смес (градинска почва, пясък и кокос/торф в равни части). Навлажнете, поставете минипарник или прозрачна кутия и дръжте на светло място без пряко слънце. Проветрявайте ежедневно, за да избегнете плесени. Обикновено корени се появяват след 2-3 седмици.
Почва, поливане и светлина за младите растения
Младите хризантеми обичат рохкава, добре дренирана почва и равномерна влажност. Поливайте, когато горният сантиметър изсъхне. След вкореняване подхранвайте умерено с балансиран тор на 3-4 седмици. Осигурете поне половин ден слънце – повече светлина означава по-компактни растения и повече цветове. Ако леторастите тръгнат да се издължават, прищипете върховете, за да насърчите разклоняването.
Чести грешки и как да ги избегнете
Резници, които вехнат? Обикновено причината е прекалена жега или сух въздух – увеличете влажността с капаче и проветрявайте всеки ден.
Загниване в основата? Смесът е твърде тежък или прекалено мокър – добавете пясък и намалете поливките.
Делянки, които не тръгват? Възможно е да сте оставили твърде старо, вдървено ядро – избирайте периферни, млади части.
Рядък цъфтеж? Прищипвайте върховете до началото на юли и делете туфите през няколко години, за да се подмладят.
Кратък план – стъпка по стъпка
- През пролетта разделете туфата: периферни деленки, компост, поливане, слънчево място.
- За резници: 7-10 см летораст, отрез под възел, изчистване на долни листа, лека смес, умерена влажност и светлина.
- Поддръжка: прищипване до началото на юли за компактни растения; редовно, но умерено торене.
- Засилете вкореняването с подходящ вкоренител, ако имате; поддържайте проветрение, за да избегнете гъбни проблеми.
- Засадете в градината след стабилно вкореняване и закаляване на растенията за 7-10 дни на открито.
Още полезни съвети за успех
- Времето за делене и пресаждане е добре да е облачно и хладно – така листата изпаряват по-малко влага и корените се възстановяват по-бързо.
- При резници поддържайте 20-24 °C и висока въздушна влажност – това ускорява образуването на корени.
- Ако разполагате с вкоренител, ориентирайте се към ниски до средни концентрации; целта е да стимулирате корените, не да „изгорите“ основата.
- Когато младите растения пораснат 12-15 см, прищипете върха – така ще получите повече стъбла и по-стабилен храст за есента.
- Делете през 2-3 години, за да избегнете сбити, „уморени“ туфи и по-дребен цвят.
Размножаването на хризантеми е лесно, когато хванете правилния момент и осигурите лека почва, равномерна влага и достатъчно светлина. Делете туфите през пролетта, за да подмладите растенията, а резници вземайте в края на пролетта – така ще получите повече екземпляри от любим сорт. С кратко прищипване и търпеливи поливки ще отгледате компактни, здрави храсти, които ще ви даряват с богати цветове всяка есен.