Как се проверява съвместимостта при ашладисване

Ашладисването работи само когато тъканите на калема и подложката „приемат“ другия партньор. Но как да разберете предварително и какво да следите след присаждането? Днес ви споделяме ясни ориентири – от подбора и момента до признаците, по които личи дали съединението е стабилно и дълготрайно.

Какво всъщност означава съвместимост?

Съвместимостта е трайно срастване, нормален обмен на вода и хранителни вещества и равномерен растеж години наред. Най-сигурните комбинации са между близкородствени растения. Колкото по-близки са двата партньора, толкова по-голям е шансът за надеждна проводимост и стабилен съюз.

Проверка преди рязане

Преди да режете, проверете родството на растенията и целта на подложката – контрол на силата, адаптация към почва или устойчивост. Изберете здрави, едногодишни калеми с 2-3 пъпки и жизнена подложка без рани и некрози. Помнете, че разликите в силата водят до „издутина“ над или под съединението, затова съчетавайте сходна енергия на растеж. Работете в период, когато кората се отделя лесно или сокодвижението е равномерно за избраната техника.

Признаци за обещаващо съединение

Гладките, съвпадащи камбиални повърхности са първата гаранция. При близък диаметър копулацията с езиче осигурява голяма контактна площ; при по-дебела подложка клин-присадката дава стабилност, ако поне от едната страна камбия съвпада. Стегнатата, еластична превръзка и запечатването ограничават изсъхването. Ако срезовете се захлупят без „джобове“ въздух и натискът е равномерен, шансът за бързо калусообразуване е висок.

Ранни индикатори за съвместимост след втората седмица

Търсете светъл калус по ръба на съединението и свежа, напъпила пъпка. Листата трябва да са наситено зелени, без просветляване между жилките. Лекото удебеляване около превръзката е нормално; дълбоки напуквания и асиметрично „набутване“ подсказват проблем. При пъпкуване проверете дали щитчето остава стегнато, без кафяви петна около него.

Късни сигнали за несъвместимост

Има случаи, в които присадката стартира добре, а по-късно започва да страда. Признаците включват жълтеене и преждевременен листопад в края на лятото, прогресивно изсъхване на леторасти и силно издута линия на съединението с напукана кора. Най-показателният симптом е „чисто“ пречупване точно на мястото на присадката при вятър или товар – знак, че проводящите тъкани не са се оформили пълноценно.

Практични проверки без лаборатория

Огледайте съединението на 360 градуса – линията трябва да е равна, без дълбоки гънки. При леко притискане с пръсти не бива да има луфт. Ако внимателно отстраните малко коркова тъкан на ръба (едва колкото игла), не трябва да виждате тъмна, мъртва ивица между партньорите. Следете височината над подложката – прекомерен надебелен прираст от едната страна е предупреждение за напрежение в проводимостта.

Как да намалите риска още преди присаждането?

Подбирайте близкородствени комбинации и свеж материал. Изравнявайте диаметъра, за да улесните съвпадението на камбия. Работете в „прозорец“ с умерени температури и стабилна влажност. Дръжте ножа много остър и чист, а срезовете – максимално кратко на въздух. При съмнение за съвместимост използвайте междинна присадка, която „превежда“ партньорите и стабилизира връзката.

След прихващане - управление на растежа като индиректен тест

Дори добрата съвместимост може да се компрометира, ако над мястото на присадката се остави прекалено силен връх или ако под него избиват сукери. Форсирайте присадката чрез умерено съкращаване над пъпката и редовно отстраняване на издънки от подложката. Равномерният прираст, добре оцветените листа и липсата на напуквания по съединението в края на сезона са добър знак, че двойката работи хармонично.

Кога да търсите алтернатива?

Понякога най-добрата проверка е честната оценка, че двойката не си „пасва“. Ако след един сезон съединението остава грубо и напукано, пъпките тръгват слабо и често засъхват, а листата пожълтяват въпреки нормални грижи, планирайте презашладисване. Изберете по-близък родствен партньор или вмъкнете междинна присадка. Преместете операцията в по-благоприятен прозорец и подобрете хигиената на работа. По-добре е да рестартирате процеса навреме, отколкото да поддържате години наред слаб и нестабилен съюз, който може да се пречупи при първия по-силен вятър.

Съвместимостта при ашладисване се проверява на три етапа: преди рязане, по време на съединяването и в седмиците след него. Колкото по-висока е таксономичната близост и колкото по-точно е изпълнението, толкова по-малък е рискът от ранна или късна несъвместимост. С ясни ориентири и дисциплина ще разпознаете проблемите навреме и ще действате – чрез корекции, презасаждане или междинна присадка. Така превръщате рискована операция в предвидим, повторяем резултат.