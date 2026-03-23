Кога да торите хортензии за най-добри цъфтежи

Хортензиите остават любимец на градинарите по една проста причина: прекрасни, дълготрайни цветове. Лесно е да се влюбите в хортензиите в градинския център, където тези ефектни цветни главички крещят за внимание. От ярки сини, розови и лилави до по-меки пастелни тонове, кремаво бели и дори зелени нюанси, има хортензия за всеки градински стил. В градината е необходимо правилно торене, за да се поддържат тези живи цветове, да се насърчи изобилното производство на цветове и да се поддържа здрава листа. Разкрийте тайната на буйните хортензии чрез правилния избор на тор и времето за прилагане.

Как да съживите хортензиите след замръзване, за да осигурите буйни пролетни и летни цъфтежи

Разбиране на торенето на хортензия

Хортензиите реагират на торенето с повишена енергия, което може да направи растенията по-устойчиви на вредители, като същевременно поддържа по-големи цветове. Видът тор и времето на приложение обаче са от решаващо значение за постигане на желания отговор. Прекалено многото торене или торенето в неподходящ момент може да насърчи образуването на листа вместо цъфтеж. А цветът на цветовете на някои видове хортензии е чувствителен към pH на почвата и наличните хранителни вещества.

Като общо правило, хортензиите реагират добре на бавно освобождаващи се гранулирани торове, формулирани за дървесни растения. Както подсказва името им, тези торове бавно освобождават хранителни вещества с течение на времето, което ги прави достъпни за по-дълъг период от течните торове. Бавно освобождаващите се торове могат да бъдат органични или неорганични. Органичните торове се получават от растителни или животински продукти като оборски тор, костно и кръвно брашно, компостиран растителен материал или рибено брашно. Те естествено освобождават хранителни вещества бавно, тъй като органичната материя се разгражда в почвата. Rose-tone е органичен тор, който действа добре на повечето хортензии.

Бавно освобождаващите се торове за дървесни растения обикновено имат съотношение NPK 3-1-2 или 3-1-1 (напр. 24-8-16 или 15-5-5). Това съотношение описва процентите на азот (N), фосфор (P) и калий (K) в тора. Това съотношение NPK е за предпочитане пред балансираните торове, които имат съотношение 10-10-10, тъй като някои хортензии са чувствителни към твърде много фосфор, особено сортове, които имат сини или лилави цветове, включително хортензии с едри листа ( Hydrangea macrophylla ) и планински хортензии ( H. serrata ).

Хортензиите използват алуминия, наличен в почвата, за да произведат сини и лилави тонове. Колкото повече алуминий могат да усвоят тези растения от почвата, толкова по-интензивен е цветът на цветовете им. При липса на алуминий цветът на цветовете става розов. Когато нивата на фосфор в почвата са твърде високи, растението не може да абсорбира необходимия алуминий. pH на почвата също играе роля. Растенията са по-способни да усвояват алуминий в кисела почва, в идеалния случай с pH между 5,0 и 5,5.

За всички видове хортензии, използването на торове с ниско съдържание на фосфор, както е описано по-горе, е достатъчно в повечето случаи, за да се получи желаният цвят на цветовете. Сортовете със сини и лилави цветове обаче понякога изискват допълнителни почвени добавки, за да се регулира pH на почвата. Проведете почвен тест, за да определите съществуващите условия. Резултатите от теста ще покажат колко прахообразна или гранулирана сяра е необходима, за да се достигне желаното pH. Почвените тестове също ще определят дали в почвата има достатъчно алуиний.

Кога да торите хортензии

Повечето хортензии изискват само еднократно прилагане на бавнодействащ тор в началото на пролетта, когато растенията започват да се разлистват. За дъболистните ( H. quercifolia ), метличестите ( H. paniculata ), гладките ( H. arborescens ) и катерливите хортензии ( H. anomala ) това подхранване осигурява на растенията всички хранителни вещества, от които се нуждаят, за да развият цветове и листа за сезона. Не торете новите хортензии по време на засаждане, защото те обикновено вече имат бавнодействащ тор, включен в почвата за саксии. Започнете да торите новозасадените растения на следващата пролет.

Сините и лилавите сортове хортензии с едри листа и планински хортензии могат да се възползват от прилагането на алуминиев сулфат по време на развитието на пъпките през май, за да се засили цвета на цветовете. Това третиране е полезно, ако почвените тестове показват недостатъчни количества алуминий в почвата. То осигурява бързо решение чрез прилагане на бързодействаща течна почвена напойка около растението. Прилагането на алуминиев сулфат не трябва да замества усилията за коригиране на pH на почвата, което води до дълготрайни резултати. При редовно пролетно торене това приложение би трябвало да стане ненужно с течение на времето.

Много градинари обичат да прилагат повторно тор за дървесни растения с бавно освобождаване върху едролистните и планинските хортензии в края на юни или началото на юли. Тези сортове образуват цветни пъпки през лятото, които ще се отворят през следващия сезон. Прилагането на тор в средата на лятото помага за развитието на цветните пъпки.