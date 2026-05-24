Колко често да подрязваме розите за богат цъфтеж

Какво да правите след подрязване на розите

Розите трябва да се подрязват поне веднъж годишно. Основната резитба трябва да се извършва в края на зимата или началото на пролетта, като се фокусира върху премахването на мъртви, болни или повредени пъпки. През целия вегетационен период редовното отстраняване на прецъфтели цветове може да подобри естетиката, като същевременно насърчи непрекъснатия цъфтеж.

„Това е едно от любимите ми градинарски занимания, защото мога да го разгледам отблизо, за да видя дали има вредители или болести, за да ги премахна в зародиш, и мога да се възхищавам и да усетя аромата на красивите нови цветове“, казва Раунтри. „Освен това е незабавно удовлетворение, защото розата изглежда много по-добре, след като са премахнати увехналите цветове.“

За да премахнете мъртвите розови пъпки, направете отрез под ъгъл от 45 градуса точно над следващия чифт листа. Раунтри отбелязва, че някои експерти препоръчват отрязване до следващия чифт от четири листа. „Винаги отстранявайте всички мъртви или болни розови пръчки“, казва тя.

Основни инструменти за подрязване на рози

За да подрежете рози, всичко, от което се нуждаете, е следното:

Здрав чифт градински ръкавици

Чифт остри, чисти ножици за подрязване или ножици за клони

„Важно е да използвате ножици за клони и ножици с наковалня, а не ножици с наковалня, защото те могат да смачкат стъблото“, казва Раунтри. Чистите разрези са от решаващо значение за бързото заздравяване и предотвратяването на болести.

Друг съвет е да дезинфекцирате инструментите си за резитба между разрязванията, за да предотвратите разпространението на болести – просто избърсване с медицински спирт осигурява чисто и здравословно подрязване.

Как да подрязваме катерещи рози

Различните видове рози изискват специфични техники за резитба. Според Раунтри, катерливите рози, които цъфтят многократно, се подрязват по съвсем различен начин от чайно-хибридните и флорибунда рози.

„Пръчките на катерливите рози обикновено се оформят хоризонтално, което кара страничните пръчки да растат вертикално от основните клони. Там ще се образуват цветовете. Отрежете страничните клони до две пъпки над основното стъбло. Отрежете всички стари главни клони, които вече не цъфтят до земята. Винаги отстранявайте трите D-образни клони и всички останали листа в края на зимата или началото на пролетта“, казва тя.

След резитбата, съсредоточете се върху поливането и торенето, за да подготвите растенията си за следващия им вегетационен цикъл:

Поливане: Според Раунтри, установените рози изискват поне един инч вода на седмица, а новозасадените рози изискват по-често поливане. Поливайте цялата леха, за да насърчите растежа и разпространението на корените.

Торене: Наторете отново след шест седмици, като имате предвид, че органичните торове трябва да се използват по-често от синтетичните. Следвайте инструкциите, приложени към тора. Не торете след края на юли, за да избегнете образуването на нов растеж в късна есен.

Често задавани въпроси за това как да подрязваме рози

Каква е разликата между резитбата на млади и зрели рози?

Докато новозасадените рози може да се възползват от по-строго подрязване, за да се насърчи стабилният растеж, зрелите рози с дебели, дървесни пъпки може да се нуждаят от резитбен трион за чисти разрези.

Как да насърчите цъфтежа на повече рози?

Редовното отстраняване на отцъфтелите цветове не само поддържа подреден външен вид, но и стимулира растението да произвежда нови цветове. Ако желаете шипки или семена, Rountree препоръчва да спрете отстраняването на отцъфтелите цветове след първото цъфтене.