Колко често да поливате растението паяк, за да процъфтява

Това малко стайно растение е лесно за начинаещи , безопасно е около домашни любимци, пречиства въздуха и прощава пренебрегването. Въпреки че се нарича паякообразно растение ( Chlorophytum comosum ), това не е защото привлича паяци, а защото растежът му наподобява осемкраките паякообразни. Бебешки издънки висят от дългите тънки листа на майчиното растение, наподобявайки паяжини, окачени на паяжина. Родителските растения и техните потомци са лесни за отглеждане, нуждаещи се от ярка, индиректна светлина и влажна, добре дренирана почва. Тези издънки могат да бъдат отрязани и засадени, за да се създадат нови растения. Независимо дали сте получили подарък от издънка или отглеждате родителско растение, ето колко често трябва да поливате паякообразното си растение, за да процъфтява.

Как правилно да наторите растението паяк

Какво е растение паяк?

Начинаещите обичат това тревисто многогодишно растение, защото вирее в най-различни условия. Не е твърде придирчиво към температурата или вида на почвата, в която расте, и не се нуждае от много торове. Произхожда от крайбрежните райони на Южна Африка, а пъстрите му листа достигат височина от 30 до 38 сантиметра. Тъй като паякообразните растения имат месести корени и коренища, които съхраняват вода, те могат да оцелеят при нередовно или небрежно поливане.

Колко често да поливаме растение паяк

Паякообразните растения не обичат влажна почва и могат да развият кореново гниене , така че е най-добре да ги поливате под вода, вместо да ги преполивате. Вместо да се обвързвате със строг график за поливане, най-добре е да поливате паякообразните растения, когато горните 2,5 или 5 см почва са сухи. Фактори като температура, светлина, размер на саксията, вид почва и сезон могат да повлияят на продължителността на времето между поливанията.

Преди да поливате по всяко време на годината, проверете влажността на почвата, за да определите дали се нуждае от вода. За целта пъхнете пръста си в горните 2,5 или 5 см почва и поливайте само ако е суха. Ако почвата все още е влажна, изчакайте няколко дни и проверете отново. Паякообразните растения растат бързо , така че по време на вегетационния период може да се наложи да поливате по-често, отколкото през други периоди на годината, приблизително всяка седмица.

При по-хладно или по-влажно време може да се наложи да намалите честотата. Това може да бъде по-рядко от веднъж седмично.

Какви фактори влияят на поливането?

Има няколко фактора, които могат да повлияят на това колко често трябва да поливате растението паяк. Ярката светлина, по-ниската влажност и по-топлите температури могат да доведат до по-бързо изсъхване на почвата, което налага по-често поливане.

Ако растението ви е в голяма саксия, може да не се налага да го поливате често. Големите саксии побират повече почва и могат да задържат влагата по-дълго и да изсъхнат по-дълго. Изберете саксия, която е с около 2,5 до 5 см по-голяма от кореновата топка, за да предотвратите задържането на излишната почва твърде дълго. Добре дренираната почва, като универсална почвена смес за саксии, позволява на излишната вода да се оттича, докато бедната или плътна почва може да задържа влагата по-дълго.

Времето на годината също оказва влияние. Очаквайте да поливате растението си по-често през пролетта и лятото, когато то активно расте. Намалете поливането през есента и зимата, когато растежът се забавя и растението преминава в период на покой.

Как да поливаме растение паяк

Кафявите връхчета са често срещан проблем за растенията паякообразни. Това не се причинява от твърде малко вода или твърде много слънце, а по-скоро от химикалите във водата от чешмата, като флуорид и хлор. За да предотвратите това, използвайте дестилирана или дъждовна вода за вашето растение.

Поливайте обилно растението отгоре или отдолу. Отгоре наливайте вода върху почвата, докато тя започне да излиза през дренажните отвори. За да поливате отдолу на растението, поставете саксията в чинийка с вода, докато горният слой почва се навлажни. Не забравяйте да изпразните чинийката, за да не се задържи растението във вода и да не се подмокри.

Твърде много вода

Поливате твърде много вашето растение паяк, ако забележите пожълтели или кашави листа, увяхване, влажна почва, неприятна миризма или гъбични комари, които са привлечени от влажна почва. Застоялата миризма може да сигнализира за мухъл или растеж на гъбички в почвата, която отнема твърде много време, за да изсъхне. Излишната влага може също да причини гниене на корените, те да покафеняват и да станат кашави. Ако подозирате преполиване , извадете растението от саксията и огледайте корените. Подрежете засегнатите корени с ножица и пресадете с прясна, добре дренирана почва. Можете да добавите перлит, за да подобрите дренажа на почвата. Оставете почвата да изсъхне малко между поливанията.

Недостатъчно вода

Ако вашето растение паяк не получава достатъчно вода, може да забележите бледи, отпуснати или увяхващи листа или покафенели върхове. Горният слой на почвата също ще се усеща сух. Ако растението ви е постоянно подгизнало, може да забележите забавен или изостанал растеж. Проверявайте почвата на растението всяка седмица и поливайте, когато горните 5 см изсъхнат.