Лесни за отглеждане билки, подходящи за чакълести градини

Някои градинари обичат да са в пръстта всеки ден, докато други предпочитат да не се намесват, наслаждавайки се на гледките и миризмите на градината си от пътека или пейка. Ако попадате във втората категория, чакълената градина е идеална. Обикновено чакълените градини се изграждат на слънчеви места с песъчлива почва, с растителност, която изисква малко поддръжка в тази среда.

Широка гама от устойчиви на засушаване растения с дълбоки корени могат да растат добре в чакълести градини, от луковични цветя до диви цветя и треви. Що се отнася до билките, търсете такива, които са местни за Средиземноморието, тъй като те предпочитат добре дренирани, песъчливи почви и сухи условия. Много познати и лесни за отглеждане кулинарни билки виреят в чакълести градини, включително лавандула, розмарин, мащерка и риган.

Ако сте градинар, който се докосва до почвата, лесната за поддръжка чакълена градина все още е чудесен начин да запълните допълнително дворно пространство, което е твърде сухо, скалисто или бедно на хранителни вещества, за да поддържа повечето ядливи или декоративни растения. Казано по-просто, чакълените градини се състоят от слой чакъл върху почвата. Агрегатът действа подобно на мулч или почвопокривно покритие, като подобрява дренажа и потиска растежа на плевелите. Тези градини изискват редовно поливане през първата или две години, тъй като корените на растенията растат достатъчно дълбоко, за да достигнат до почвата. Но до третата година те са почти напълно безпомощни. В зависимост от метеорологичните условия и растенията, които отглеждате, градината ви може да не се нуждае от допълнително поливане или торене.

Лавандула и розмарин

Чакълените градини са идеално място за поддържане на здравето на лавандулата, особено във влажни райони, където корените иначе биха имали затруднения. Лавандулата вирее в песъчлива или камениста почва, която технически се счита за „бедна“, но за едно лавандулово растение е идеалното място, което да нарече дом. Най-разпространеният сорт е английската лавандула (Lavandula angustifolia), но има и френска лавандула (Lavandula x intermedia) и испанска лавандула (Lavandula stoechas).

Лавандулата не изисква много поддръжка, особено в чакълена градина. Просто я подрязвайте ежегодно след завършване на цъфтежа през пролетта и лятото и не режете по-старите, дървесни растения, освен ако не са мъртви или болни.

Розмаринът (Rosmarinus officinalis) е чудесно растение-компаньон за лавандулата и идеален кандидат за чакълести градини като цяло. Както розмаринът, така и лавандулата могат да се използват като жив плет или бордюр, и двете са средиземноморски растения с подобни изисквания за грижа. Розмаринът цъфти по-късно през годината от лавандулата, създавайки разнообразие и интерес във вашата градина през различните сезони. И, подобно на лавандулата, единствената необходима поддръжка за розмарина е ежегодното му подрязване, за да се поддържа храстовидната му форма, да се предотвратят неравни стъбла и да се контролира размерът му. Някои сортове се катерят или се влачат, докато други растат изправени. Най-добре е да подменяте розмарин на всеки пет години; можете да използвате резници от оригиналното растение.

Мащерка и риган

Когато мислите за мащерка, вероятно се сещате за вида, който най-често се среща в щанда с подправки (Thymus vulgarus). Но има тонове видове мащерка, от които да избирате, всеки с различни вкусове и аромати. Някои, като пълзящата мащерка (Thymus serpyllum), се отглеждат като декоративни почвопокривни растения, а не като билки за прибиране. Въпреки това, тези растения ухаят прекрасно и са лесни за поддръжка, като се развиват добре в бедни почви и условия на суша. Ако отглеждате ядлива мащерка в градината си с чакъл, можете да я берете целогодишно, но вкусът е най-добър през лятото. Използвайте пресните листа за готвене или ги изсушете за по-късно. Що се отнася до поддръжката, просто подрежете мащерката, когато е дълга; може да се наложи да я смените след няколко години, тъй като става по-дървесна.

Гръцкият риган (Origanum vulgare hirtum) е друга средиземноморска билка, която ще се чувства чудесно в чакълеста градина с бедна почва. Вкусните листа на това растение могат да се използват пресни или сушени и се добавят в голямо разнообразие от ястия. Събирайте ги през пролетта или лятото; най-добре е да не оставяте ригана ви да цъфти, за да запазите листата му възможно най-вкусни. Може да се нуждае от частична сянка в по-горещи среди, но иначе тази билка изисква пълно слънце. Подрязвайте го редовно, за да насърчите храстовидния растеж, а не издължения.

Бял равнец

Освен средиземноморските растения, местните прерийни растения са най-добрият ви избор за чакълести градини, тъй като те също така са склонни да бъдат силно устойчиви на суша. Една лечебна билка, която попада в тази категория, е обикновеният бял равнец (Achillea millefolium), местно растение, което често се среща в дивата природа и се предлага в много цветове. Бял равнецът често се използва като хомеопатично лекарство за различни заболявания, от ухапвания от насекоми и екзема до болести. Предпочита пълно слънце, сухи условия и добре дренирана почва и може да се нуждае от допълнително поливане, ако получавате по-малко от 2,5 см вода на седмица през лятото. Бял равнецът също е доста агресивен растител, който се разпространява бързо. Отрязвайте прецъфтелите цветове и разделяйте растението на всеки няколко години.