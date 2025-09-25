Kога да съберете луковиците на копър

Как и кога да берем луковици от копър – експертни съвети за успех

Има два вида копър, които обикновено се култивират. Билковият или обикновен копър се отглежда заради перестите листа, докато флорентинският копър, известен още като луковичен копър, произвежда бяла луковица с хрупкава текстура и вкус на анасон.

В това ръководство се фокусираме върху последното и разкриваме експертни съвети за това как и кога да се събират луковици от копър. Реколтата може да се събира в продължение на много месеци, в зависимост от това кога сеете, но правилното време за бране винаги е от съществено значение за вкусния и ароматен копър.

Семената на копъра традиционно се засяват през пролетта или началото на лятото. Културата не се поддава на увреждане на корените, така че е по-подходящо семената да се сеят на открито, след като температурите се затоплят, и да се засаждат последователно за по-дълъг период на прибиране на реколтата от лятото до есента.

Както бе споменато по-рано, размерът на луковицата може да бъде повлиян от топлото време. Рейчъл казва, че топлинният стрес може да накара копърът да се разрасне, при което той започва да произвежда цветове и семена. Тя добавя: „Това ограничава колко голяма ще стане луковицата, след като растението започне да цъфти.“

За да предотвратите поникването на копъра и лошото образуване на луковици, можете да отглеждате устойчиви на болтове сортове копър, като например „Фино“, „Рондо“ и „Виктория“.

Ключово е да се съберат луковиците на копър в точното време, тъй като прекалено големите луковици, оставени твърде дълго, стават жилави и невкусни. Ако не ги извадите преди първите слани, това също е грешка при събирането на реколтата , тъй като луковиците могат да бъдат повредени от минусовите температури.

Как да събираме луковици от копър

Земеделски производител, който бере луковици от флорентински копър на ръка

След като сте установили, че луковицата е с подходящ размер, е бързо и лесно да я съберете и да ѝ се насладите във всякакви ястия.

Джулиет Хоу , основател на Twigs Design, препоръчва използването на „много остър“ градински нож или ножица за бране на луковици от копър.

„Много внимателно, внимавайте да не порежете луковицата, изкопайте и почистете пръстта от луковицата“, казва тя. „Отрежете луковицата без корените ѝ на около 2,5 см над земята и след това отрежете върха на растението, оставяйки около 2,5 см от стъблото над луковицата.“

Като алтернатива, можете да изкопаете цялото растение и след това да премахнете горната част и корените с острите си инструменти за резитба.

Винаги, когато берете луковици от копър, не изхвърляйте просто стъблата и листата. Вместо да ги добавяте към компоста, зелените листа могат да се използват в салати, като гарнитура или да се готвят, за да добавят вкус към ястията.

Ако решите да оставите малко от основата, с дебелина около инч, и корените в почвата, когато берете луковици от копър, наградата може да бъде втора, макар и по-малка, реколта.

„Луковиците от копър могат да поникнат отново след прибиране на реколтата, но не и в друга луковица с пълен размер“, казва Джулиет. „Ако са останали достатъчно корени, те могат да поникнат в нови зелени растения, които могат да се използват като билка копър.“

Луковиците от копър се използват най-добре бързо след прибиране на реколтата. Могат да се съхраняват в хладилник до една седмица или да се бланшират и след това да се замразят за по-дълго съхранение.

