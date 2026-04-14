Не ви е нужна градина, за да отглеждате картофи - ето как да ги отгледате в саксия

Картофите са вкусен зеленчук, който лесно можете да отглеждате у дома – независимо дали имате градина или не. Всъщност, засаждането на тази култура в контейнери помага да се осигури отлична реколта. Когато отглеждате картофи в саксии, имате пълен контрол върху състава на почвата и можете ефективно да наблюдавате за потенциални вредители и болести. Нещо повече, събирането на картофи от контейнери е по-лесно, тъй като изисква минимално копаене. Готови ли сте да опитате този метод на отглеждане? По-долу експерти по градинарство споделят какво трябва да знаете за отглеждането на картофи в контейнери, от засаждането до прибирането на реколтата.

Кога да засаждате картофи в контейнери

Според Кари Спунемор, съ-създател на приложението From Seed to Spoon на Park Seed, кога засаждате картофи, зависи от това кога искате да ги съберете, която предлага следните съвети:

За лятна реколта: Засадете през пролетта, две до четири седмици преди последната дата на слана във вашия район.

За есенна реколта: Засадете в средата до края на лятото, около два до три месеца преди първата слана.

Независимо дали става въпрос за лятна или есенна реколта, важно е картофите да се засаждат в топла почва, за да покълнат – ако почвата е твърде студена, те могат да изгният.

Вид контейнер, който да се използва при отглеждане на картофи

Важно е също да изберете контейнер, изработен от материали, безопасни за храните, казва Линда Лангело, специалист по градинарство в Държавния университет на Колорадо, добавяйки, че не бива да използвате стари гуми, защото те могат да съдържат вредни химикали. Варели, кофи за боклук, пластмасови вани за съхранение и платнени торби за отглеждане на картофи са подходящи контейнери.

Най-добрите сортове картофи за отглеждане в контейнери

Когато избирате сортове картофи за отглеждане в контейнери, вземете предвид техния начин на растеж, размер и потенциал за добив. „Някои сортове картофи са особено подходящи за отглеждане в контейнери поради компактния си растеж и високите добиви“, казва Спунемор. Често срещани сортове, подходящи за контейнери, включват:

Червени картофи

Картофи Юкон Голд

Пръстени картофи

Лилави картофи

Картофи Рате

Как да засаждаме картофи в контейнери

Най-лесният начин да засадите картофи в контейнери е да ги нарежете на парчета. Уверете се, че всяко парче има поне едно до две очи. Оставете парчетата да изсъхнат на въздух за около ден преди засаждане, казва Спунемор.

Напълнете съд с богата на хранителни вещества, добре дренирана почва за саксии. Оставете няколко сантиметра в горната част на съда, за да окопите културата по-късно.

Засадете семената на разстояние около 25 до 30 см едно от друго, като очите им са обърнати нагоре.

Покрийте засадените семена с 7,5 до 10 см почвена смес.

Поливайте редовно, за да осигурите равномерно овлажняване на почвата през целия вегетационен период.

Поставете контейнера си на слънчево място.

Когато стъблата достигнат височина около 15 до 20 см, започнете да окопавате, като поставите нова почва около стъблата.

Повторете процеса два до три пъти през вегетационния период на интервали от две до три седмици.