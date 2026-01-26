Популярни стайни растения, които всъщност са токсични за кучетата

Повече от 233 000 животни се отровят всяка година, а 6% от тях се случват, защото домашният любимец е консумирал някакъв вид растителни токсини, съобщава Canine Journal , цитирайки ASPCA. Макар че това не е голям процент, собствениците трябва да внимават за своите пухкави приятели, когато избират стайни растения. Някои видове може да е по-добре да избягвате, докато други трябва да намерят места далеч от Фидо. Някои растения са смъртоносни, докато други могат да причинят неща като учестено дишане, диария, прекомерно лигавене, летаргия, нередовен пулс, повръщане и други заболявания. Размерът на вашия домашен любимец и количеството погълнати токсини определят тежестта на симптомите. Кардиотоксичните растения като момина сълза, зюмбюл, хортензия , рододендрон, олеандър, напръстник и азалия могат да отслабят сърцето и са опасни за вашето куче. За щастие, повечето от тях се отглеждат във външни градини, но бъдете внимателни къде излагате тези красиви букети и саксийни растения за празниците.

1. Алое

Обичаме да държим този сукулент наоколо, защото алоето (Aloe) е полезно за всички онези кожни ожулвания и леки изгаряния. Алоето обаче не е подходящо за кучета, защото съдържа сапонини и антрахинони, които могат да причинят на вашия домашен любимец опасности като повръщане, диария, изтощение и други, съобщава Reader's Digest . Затова дръжте това далеч от кучето си - може би в еркерен прозорец или на кухненски рафт.

Добрата новина за растението е, че е лесно да се поддържа здраво. Алое обича непряката слънчева светлина, тъй като лъчите могат да го изсушат, според The ​​Old Farmer's Almanac . Ако поставите растението на слънчево място, не забравяйте да го поливате по-често. Почвата винаги трябва да е влажна, но не и пренаситена, в противен случай корените могат да изгният.

2. Алоказия

Алоказита (Alocasia macrorrhizos) е впечатляващо стайно растение с наситенозелените си листа и жилки, гравирани в ярко бяло. Тя е част от семейство Ароидни (Araceae), което има 79 вида, произхождащи от различни места, включително източните Хималаи и източна Австралия. Ако кучето ви изяде листата, стъблата или корените, растението може да нарани Фидо. Неразтворимите калциеви оксалати, които съдържа, причиняват парене на езика, предизвикват повръщане и могат да затруднят преглъщането, според Balcony Garden Web .

3. Бегония

Ще виждате бегонии (бегония) често в контейнери, а красивите цветове може да ви изкушат да ги донесете у дома. Съпротивлявайте се обаче, защото бегониите могат да причинят дразнене в устата и проблеми с преглъщането на кучето ви, ако то ги консумира и калциевия оксалат, който съдържат, според Американския киноложки клуб .

Бегониите често се отглеждат на открито, но има няколко разновидности, които се развиват добре на закрито и ще дадат впечатляващи листа, като например тръстиковите бегонии с капковидна зеленина. Освен че трябва да поставите бегониите на място, което кучето ви няма да намери, ще ви е необходима и непряка слънчева светлина, иначе листата им може да изгорят. Намирането на правилния баланс при поливането може да е предизвикателство, тъй като растението не оценява твърде много H2O. Стремете се към леко влажна почва, както отбелязва Apartment Therapy

Нефритено растение

Известно с много имена – нефритено дърво, каучуково растение джудже, китайско или японско каучуково растение, дърво на приятелството и бебешки нефрит, уф!) – нефритеното растение (crassula ovata) не бива да се яде от вашето куче. Токсините, които съдържа, всъщност са загадка, но каквито и да са те, ще причинят повръщане, липса на координация, брадикардия (забавен сърдечен ритъм) и дори депресия .

Нефритеното растение много прилича на скъпоценния си камък, от който е направено името му, и за да запазите блясъка на листата му, ще трябва да го поставите на пряка светлина и да избягвате преполиване. Всъщност то обича леко суха почва.

