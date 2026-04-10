Последен шанс да посеете диня за разсад: С тези трикове ще е сладка като захар

Дините са обичани от много хора, най-вече заради сладкия им вкус и високото им съдържание на витамини. Можете лесно да ги отглеждате в домашната си градина – те не са много взискателни и не изискват много поддръжка. Отглеждането често започва с разсад, който трябва да се подготви още през април. Научете как да го направите стъпка по стъпка.

Засаждане на диня за разсад стъпка по стъпка

Има две техники за започване на отглеждането на дини: от разсад или чрез директно засяване в земята. Разсадът най-често се подготвя в началото на април и се пресажда в земята в средата на май, в зависимост от метеорологичните условия във вашия регион. Дините са топлолюбиви, така че могат да се засаждат на открито само след като рискът от замръзване е отминал и нощните температури не падат под 8-10°C. Точните дати на засяване зависят от конкретния сорт, така че винаги проверявайте препоръките на производителя на пакета със семена.

За разсад от диня, посейте го в лека, плодородна почва – можете да използвате специална почвена смес за разсад. Ако започвате в саксии, всяка трябва да е с диаметър около 7-8 см. Две семена от диня, засети на дълбочина около 1,5-2 см и леко покрити с почва, могат да се поставят в контейнери с такъв размер.

След това разсадът трябва да се постави на топло и слънчево място. Оптималната температура на почвата и околната среда за покълване на динята е около 22-24 градуса по Целзий. Затова някои градинари покриват саксиите с прозрачно пластмасово фолио – не забравяйте обаче редовно да аерирате разсада, например като отваряте или махате капака ежедневно.

Друга важна стъпка след засяването на динята е поливането. Не бива да се допуска почвата да изсъхне. Когато забележите първите разсади (обикновено 7-10 дни след засяването, при благоприятни условия), отстранете по-слабите растения и оставете само най-силните екземпляри. След като развият 4-5 листа, разсадът ще бъде готов за лехата.

Какви са изискванията за отглеждане на диня?

Когато разсадът от дини е готов за пресаждане в лехата, трябва да намерите подходящо място и да осигурите възможно най-добрите условия за отглеждане. Те растат най-добре на слънчево, защитено от вятър място. Дините предпочитат плодородна и умерено влажна почва. Мулчирането е добро решение, тъй като помага за задържане на влагата в почвата.

Преди да ги пресадите в земята, закалете растенията за 7-10 дни. Премествайте ги навън ежедневно и постепенно ги аклиматизирайте към по-ниски температури. Опитайте се да ги поставите на слънчеви, безветрени места. Отделните растения трябва да бъдат разположени на разстояние поне 1 х 1 м едно от друго в лехата.

В ранните етапи на растеж можете да подхранвате растенията с богати на азот торове, като например естествен тор от коприва. По-късно, когато дините започнат да цъфтят и да дават плодове, те ще се нуждаят от повече фосфор и калий. Тези елементи влияят и на вкуса на плодовете. Дините реагират добре на органични торове като оборски тор или компост.

По време на периодите на цъфтеж и плододаване, дините изискват редовно поливане. Избягвайте обаче застояла вода, която може да доведе до гниене на корените. Ако растението се разрасне прекомерно и започне да заема твърде много място, можете внимателно да подрежете страничните му издънки. Това ще позволи на дините да съсредоточат енергията си върху развитието на плодове.

