Растения, които да отглеждате до ябълкови дървета за по-малко вредители и по-богата реколта

Когато засаждате ябълкови дървета в двора си, си струва да помислите не само за дренажа на почвата и светлинните условия – и дори за вкусните плодове, които в крайна сметка ще можете да ядете. Трябва обаче да помислите и какво да отглеждате близо до ябълковите си дървета.

Бавнорастящи цветя, които трябва да започнете рано – или няма да цъфтят тази година

Засаждането на съпътстващи растения може да осигури уникални ползи за ябълковите дървета. От нискорастящи почвопокривни растения до ароматни билки и цъфтящи магнити за опрашване , някои растения могат да помогнат за отблъскване на вредители , подобряване на опрашването, обогатяване на почвата, предотвратяване на плевели и дори увеличаване на реколтата.

Тук попитахме експерти по градинарство кои растения се съчетават най-добре с ябълкови дървета. По-долу са техните най-добри препоръки, както и съвети как да отглеждате всяко от тях.

Още: Как да съживите нефритено растение, така че да е здраво и да процъфтява отново

Магданоз

Този кулинарен продукт прави чудеса и в градината. „Цветовете на магданоза, които обикновено се появяват през втората година, могат да привлекат хищни насекоми , което помага за контрола на вредителите“, казва Дюфорд.

Ябълковите молци – сред най-често срещаните вредители по ябълковите дървета – могат да бъдат възпирани чрез засаждане на магданоз около основата на дървото.

Пресен лук

Още: Как да съживите лилия на мира, така че отново да е буйна и процъфтяваща

Пресен лук, чесън и други лукчета добавят тласък в борбата с болестите към вашата ябълкова горичка.

„Красата по ябълките е един от проблемите, за които е известно, че намалява, ако градинарят реши да засажда лук или чесън в непосредствена близост до дърветата си“, казва Люк Хамънд, експерт градинар в Seedtime. Крастата по ябълките е често срещано гъбично заболяване, което причинява появата на тъмни петна по листата и плодовете.

Бял равнец

Бял равнец не само привлича опрашители. Той привлича и полезни хищници, като калинки и дантела, които контролират вредители като ябълковите молци.

Още: Как да се грижите за паяковото растение през пролетта

Въпреки че дълбоките корени на растението могат също да разрохкват почвата и да изнасят хранителни вещества на повърхността, за най-добри резултати Хамънд предлага да се засажда бял равнец в близки живи плетове или цветни лехи, а не директно под дърветата.

Копър

Ако листните въшки са проблем във вашата овощна градина, опитайте да засадите копър наблизо. Тази ароматна билка действа като капан , отвличайки вредителите от вашите ябълки. Тя също така привлича златокрилки, калинки и други полезни насекоми, които поглъщат тези вредители.

Още: Направете това с орхидеите през април за максимален цъфтеж

Както при белия равнец, копърът е най-добре да се засажда близо до – но не директно под – ябълкови дървета, за да се избегне конкуренция и струпване, казва Хамънд.