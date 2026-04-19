Войната в Украйна:

Растения, които растат по-бързо с малко помощ от оризова вода

19 април 2026, 10:50 часа
Снимка: iStock
Съдържание:

Когато накиснете и изплакнете ориз преди готвене , нишестето и други хранителни вещества се абсорбират от водата. Тази течност с млечен вид съдържа често срещани елементи, използвани в торовете, като фосфат, калий, магнезий, желязо и калций. Изплакването на ориза е ежедневна практика в някои култури, така че много хора използват остатъците от отпадъчни води върху растенията. Въпреки че оризовата вода не е еквивалентна на търговския тор, изследванията показват, че тя кара зеленчуците да растат по-бързо и да стават по-големи.

Растения, които да отглеждате до ябълкови дървета за по-малко вредители и по-богата реколта

Освен това, пестите вода, вместо да я изхвърляте в канала.

Можете да опитате това върху растенията си у дома всеки път, когато готвите ястие с ориз . Предоставихме списък с растения, за които е известно, че се ободряват, когато ги наторите с оризова вода, но можете да експериментирате с оризова вода върху всяко растение, което се нуждае от торене. Тъй като прекомерното торене може да навреди на някои растения, торете със същата скорост, с която бихте използвали течен органичен тор. Също така, използвайте го пестеливо на закрито. Поливането на стайни растения с оризова вода може да причини проблеми с мухъл, мравки и гъбични комари. Ето осем растения, които можете да наторите с оризова вода в градината.

Още: Колко често да торите зеленчуковата си градина

Маруля

Ако мечтаете за големи връзки маруля, опитайте да им дадете доза оризова вода. Хранителните вещества ще насърчат по-силен растеж на корените и листните зеленчуци.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Как да съживите нефритено растение, така че да е здраво и да процъфтява отново

Домати

Използвайте оризова вода върху доматените растения за по-бърз растеж, повече цветове и по-големи плодове. За по-голямо количество калций и други хранителни вещества, оставете оризовата вода да ферментира три дни, преди да я използвате.

Още: Растения-компаньони, които помагат на фасула да расте по-добре

Чушки

Оризовата вода също така стимулира растежа на чушките . Ще съберете повече чушки за вашите салси, чили и пържени ястия.

Патладжан

Всяка южна градина трябва да включва патладжан , който вирее добре през горещото и влажно лято и есен. Поливайте растенията с оризова вода за по-голяма реколта.

Още: Старомоден лек за листни въшки, краста и вредители: Засадете това под овошките

Спанак

Спанакът е друго растение, подходящо за хладен сезон , което се възползва от оризова вода. Спанакът се нуждае от влажна и богата почва, за да вирее.

Целина

Целината не се отглежда толкова често на юг, защото става много горещо, но засаждането на стрък в градината е забавен научен експеримент. Полейте я с оризова вода, за да се разрасне.

Още: Плевелите вредни или полезни са за вашата морава?

Цитрусови дървета

Оризовата вода може да стимулира цъфтежа и размера на плодовете на цитрусовите дървета. Но внимавайте да не пренаторявате цитрусовите дървета и не го правете след началото на юли. Торенето в края на сезона може да направи цитрусовите дървета по-податливи на болести, вредители и повреди от замръзване.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Николова
Гергана Николова Отговорен редактор
градинарство оризова вода градина
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес