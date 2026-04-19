Растения, които растат по-бързо с малко помощ от оризова вода

Когато накиснете и изплакнете ориз преди готвене , нишестето и други хранителни вещества се абсорбират от водата. Тази течност с млечен вид съдържа често срещани елементи, използвани в торовете, като фосфат, калий, магнезий, желязо и калций. Изплакването на ориза е ежедневна практика в някои култури, така че много хора използват остатъците от отпадъчни води върху растенията. Въпреки че оризовата вода не е еквивалентна на търговския тор, изследванията показват, че тя кара зеленчуците да растат по-бързо и да стават по-големи.

Освен това, пестите вода, вместо да я изхвърляте в канала.

Можете да опитате това върху растенията си у дома всеки път, когато готвите ястие с ориз . Предоставихме списък с растения, за които е известно, че се ободряват, когато ги наторите с оризова вода, но можете да експериментирате с оризова вода върху всяко растение, което се нуждае от торене. Тъй като прекомерното торене може да навреди на някои растения, торете със същата скорост, с която бихте използвали течен органичен тор. Също така, използвайте го пестеливо на закрито. Поливането на стайни растения с оризова вода може да причини проблеми с мухъл, мравки и гъбични комари. Ето осем растения, които можете да наторите с оризова вода в градината.

Маруля

Ако мечтаете за големи връзки маруля, опитайте да им дадете доза оризова вода. Хранителните вещества ще насърчат по-силен растеж на корените и листните зеленчуци.

Домати

Използвайте оризова вода върху доматените растения за по-бърз растеж, повече цветове и по-големи плодове. За по-голямо количество калций и други хранителни вещества, оставете оризовата вода да ферментира три дни, преди да я използвате.

Чушки

Оризовата вода също така стимулира растежа на чушките . Ще съберете повече чушки за вашите салси, чили и пържени ястия.

Патладжан

Всяка южна градина трябва да включва патладжан , който вирее добре през горещото и влажно лято и есен. Поливайте растенията с оризова вода за по-голяма реколта.

Спанак

Спанакът е друго растение, подходящо за хладен сезон , което се възползва от оризова вода. Спанакът се нуждае от влажна и богата почва, за да вирее.

Целина

Целината не се отглежда толкова често на юг, защото става много горещо, но засаждането на стрък в градината е забавен научен експеримент. Полейте я с оризова вода, за да се разрасне.

Цитрусови дървета

Оризовата вода може да стимулира цъфтежа и размера на плодовете на цитрусовите дървета. Но внимавайте да не пренаторявате цитрусовите дървета и не го правете след началото на юли. Торенето в края на сезона може да направи цитрусовите дървета по-податливи на болести, вредители и повреди от замръзване.