Розов сукулент, който ще напълни дома ви с положителна енергия

Чувствате ли, че домът ви отчаяно се нуждае от малко цвят? Растенията биха могли да бъдат решението. Макар че едно от предимствата на това да се занимавате със зелени растения на закрито е, че стайните растения могат да бъдат полезни за вашето здраве , те могат също така да помогнат за оживяване на пространството ви. И ако търсите щипка цвят, не търсете повече от растението трънен венец.

Растението „Трънен венец“ (Euphorbia milii) е известно още като „Христосов трън“ или „Христосово растение“, а уникалният му външен вид му позволява да се превърне в централна декорация, когато се отглежда в дома ви. Този ярък сукулент цъфти с ярки цветове в гама от цветове, включително поразително розово, което му помага да се откроява сред другите стайни растения. Освен това, когато се отглежда на закрито при прецизни условия за отглеждане, тръненият венец може дори да цъфти целогодишно.

Що се отнася до грижите, трънените венци са лесни за отглеждане, което ги прави подходящи за начинаещи градинари . Те обаче имат няколко изисквания за грижа, към които са дребнави, и е важно да се запознаете с това как да отглеждате трънени венци на закрито, за да имате най-голям шанс да видите и да се насладите на тези зашеметяващи цветове.

Как да отглеждаме трънен венец на закрито

Когато отглеждате трънен корон като стайно растение на закрито, един от най-важните фактори е приемът му на вода. Не е важно само кога и колко вода осигурявате на вашето ценно розово растение, но и съставът и условията на почвата. Подобно на много други сукуленти, тръненият корон се нуждае от добре дренирана почва, която не задържа излишна вода. В резултат на това често може да е полезно да изберете почва за саксии, предназначена за кактуси и сукуленти, като например смес за почва за сукуленти „направи си сам“ . Важно е също да се уверите, че в саксията на вашия трънен корон няма твърде много почва. Макар че може да ви се стори нелогично да давате на растението си по-малко място за мърдане, това ограничава количеството допълнителна почва, запълваща саксията, която може да задържа вода.

Наред с водата, е важно да се погрижите и за нуждите на трънения венец от светлина. Това е особено вярно, ако искате да се насладите на атрактивни цветове, които превръщат този сукулент в акцентна част на дома ви. Тръновият венец вирее най-добре на пълно слънце. Това означава, че може да помислите за прозорец с южно изложение. В северното полукълбо тези прозорци получават най-много пряка слънчева светлина през деня, което ги прави идеални за слънцелюбиви растения.

Освен почвата, водата и светлината, тръненият венец може да бъде сравнително лесен за поддръжка избор за вашия дом. Всъщност, тези сукуленти могат да се справят дори с по-ниска влажност, което им помага да се откроят от тропическите стайни растения, които се нуждаят от по-високи нива на влажност на закрито, особено през по-сухите зимни месеци.