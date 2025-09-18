Само така е правилно да съхранявате семена от градината си, за да ги отглеждате през следващата

Чудили ли сте се някога как да съхранявате семена? Може би сте го опитвали преди и семената просто са мухлясали или може би сте пропуснали да етикетирате запазените си семена и сега нямате представа какво сте запазили. Съхранението на семена е прост процес, но все пак е процес.

За съхранение на семена ви е необходимо хладно и сухо място; хладилник е идеален. В края на краищата семената са живи организми и ако не се съхраняват правилно, ще загубят жизнеспособността си.

Нека разгледаме как да съхраняваме семена от есенната ви реколта тази есен.

Хората съхраняват семена от хиляди години. С течение на времето, наличието и ниската цена на закупуване на семена доведоха до това, че запазването на семена е била умираща практика, тоест до съвсем скоро.

Днес много градинари съхраняват семена по множество причини. Едно от тях е, че няма по-добро от безплатни семена. Също така, има известно експериментално вълнение при събирането и съхраняването на семена ; не винаги знаете какво ще получите.

Семена за засаждане през август

Тенденцията към по-устойчиви практики, както по отношение на градинарството, така и по отношение на други аспекти, доведе до възраждане на събирането на семена за цветя и зеленчуци. Както и желанието за запазване на сортове, като например старинни сортове, които са изпаднали в немилост и в противен случай биха могли да престанат да съществуват.

Какви видове семена можете да запазите?

Можете да запазите всякакъв вид семена, но това не означава, че те ще покълнат или ще израснат като родителското растение. Вземете например хибридите. Хибридите са комбинация от две растения, избрани заради желаните им характеристики с надеждата да се създаде растение с двете предимства. Ако се опитате да запазите семена от хибриди обаче, те може да не са жизнеспособни или вероятно няма да израснат като истински, а вместо това ще се върнат към характеристиките на едно от другите родителски растения. С други думи, никога не знаете какво ще получите.

Кръстосано опрашваните растения също не се препоръчват за съхранение на семена. Семената, запазени от кръстосано опрашвани култури, наистина могат да създадат интересни растения и плодове, но това може да не се хареса на производителите. Въпреки това е забавен експеримент, ако имате място за него.

Най-подходящите семена за съхранение на семена са тези, които се опрашват открито , или са наследствени, или самоопрашващи се. Растенията, които се опрашват открито, произвеждат семена, които са верни на вида си, ако се кръстосат с други растения от същия сорт. Самоопрашващите се растения се опрашват сами. Те имат както мъжки, така и женски органи, които опрашват обикновено преди цветето да се отвори, като по този начин семената са верни на вида си.

Как да се събират семена

Когато събирате градински семена , е добре да изберете най-здравите плодове от най-здравото растение. Оставете плодовете да се задържат на растението, докато узреят напълно, като в този момент те ще се набръчкат, ще променят цвета си и като цяло ще изглеждат малко негодни за прибиране. Това може да се случи 2-4 седмици след пиковия период на прибиране на реколтата.

След като плодът узрее напълно, отстранете го от растението и го разрежете наполовина. Отстранете семките от плода. Някои семена, като тези, събрани от тиква, трябва да се измият от пулпата. Други, като семената на пипер, могат да се сушат без измиване.

Подредете семената на тънък слой на тъмно, сухо и проветриво място, за да изсъхнат. Проверявайте често семената, за да се уверите, че не мухлясат и ги обръщайте, когато е необходимо. Семената са готови, когато вече не са гъвкави при огъване, а вместо това се чупят. По-големите семена, като семената на боба, могат да бъдат проверени за сухота, като се удари едно с чук. Ако се счупи, семето е готово, но ако се счупи, продължете да сушите.

Как да съхраняваме семена

Контейнери за съхранение на семена , които са запечатани и поставени на тъмно и сухо място. Хладилник е идеален. Етикетирайте пакетите със семена, преди да ги съхранявате, с вида на семената и датата на прибиране на реколтата.

Ако нямате място в хладилника си, семената могат да се съхраняват в пакетчета в плътно затворен стъклен буркан на тъмно и сухо място.

Добавянето на десикант като силициев диоксид или мляко на прах ще помогне семената да останат сухи и жизнеспособни за по-дълго време.

Жизнеспособността на семената варира в зависимост от вида. Цветя като астри и метличина са жизнеспособни в продължение на една или две години, както и копър, лук, пащърнак, градински чай и сладка царевица.

Съхранявани правилно, семената от боб , моркови , маргаритки, грах , мак, бамя и чушки ще издържат 1-3 години.

Много други често срещани домашни градински култури като босилек , броколи , зеле, карфиол , краставици , патладжан , маруля, риган, тиква, репички , тикви , домати и семена от диня могат да се съхраняват до 4-5 години и все още да останат жизнеспособни.

Колкото по-дълго се съхраняват семената, толкова по-малки са шансовете им за покълване. Можете да тествате кълняемостта, като „засадите“ семена върху навлажнена кухненска хартия . Намокрете кухненска хартия и я поставете хоризонтално. Поставете 5-10 семена върху влажната кърпа и я сгънете, като покриете семената.

Поставете семената от експеримента в найлонов плик или друг запечатващ се контейнер. Обозначете контейнера с датата и името на растението. Поставете плика на топло място с температура около 21°C. Не е необходимо да поставяте семената на слънце.

Следете семената и ги проверявайте на всеки няколко дни. Поддържайте хартиената кърпа влажна, като я напръсквате с вода. Повечето семена би трябвало да покълнат след седмица до 10 дни. Ако не пораснат, семената ви може да са с изтекъл срок на годност.