Тайната на успешното пресаждане на лозите – кога и как да го направите правилно

От перголи по стената на къщата до асми, лозите излъчват приветливата атмосфера и правят възможно сами да отглеждате грозде. Понякога обаче се оказва, че лозата е на грешното място и е по-добре да бъде преместена, но пресаждането ѝ е възможно само при определени условия.

Пресаждане на лоза: Това е възможно само до определена възраст

Младите лози обикновено могат да бъдат пресадени без проблеми до третата или четвъртата им година. След това става по-трудно. Възможно е да се пресадят лози до десетата им година. При по-старите лози винаги е по-добре веднага да се засади нова лоза.

Още: Зеленчуци, които можете да засеете през октомври и да берете цяла зима

С напредване на възрастта растенията губят жизненост. Дебелите им корени вече са толкова дълбоко вкоренени в почвата, че пресаждането уврежда твърде много кореновата система. Лозите могат да имат корени на седем метра или повече дълбочина. Ако искате да пресадите лози, най-важното е да запазите колкото е възможно повече коренов обем. Това става все по-трудно с възрастта.

Лозите често се засаждат до стената на къщата. Близо до къщата има малко кореново пространство и следователно малко коренова топка за изкопаване. Колкото по-малък обем корени можете да премахнете, толкова по-трудно е за лозата да образува нови корени след пресаждането.

Кога трябва да пресадите лоза?

За да улесните установяването на растението, никога не пресаждайте лози, докато са все още зелени. Изчакайте периода на покой между есента и ранната пролет.

Още: 6 начина да подхраните почвата в градината преди зимата

В идеалния случай пресадете лозите през есента, след като листата са опадали или преди да поникнат. При меки зими можете дори да рискувате с пресаждане, стига земята да е без слана. Растежът обаче не е гарантиран, ако отново настъпят силни слани.

Защо подрязването е полезно?

Ако пресаждате лози, можете едновременно с това да подрежете и лозата. Както при нормалната резитба на лозата, скъсете лозата до две или три пъпки. Това компенсира загубата на коренова маса.

Поради намалената листна маса, лозата изпарява по-малко вода и е по-малко податлива на стрес от суша. Новите издънки се образуват по-лесно.

Още: Кога и как да засадите чесън през есента, за да порасне гигантски и сочен

Как се пресажда лоза?

Изкопайте лозата, която искате да пресадите, с възможно най-голям обем корени. Изкопайте съответно дупката за засаждане на новото място. При лозите е особено важно корените да не са смачкани или да сочат нагоре. Корените на младите лози са чувствителни, дори към изгаряния от прекомерно торене. Затова не добавяйте минерален тор в дупката за засаждане. Ако искате да улесните вкореняването, можете да разпръснете няколко шепи почва за саксии около кореновата топка.

Поставете лозата в центъра. Ако пресаждате до стена на къща, поставете лозата под лек ъгъл в дупката за засаждане. Притиснете леко лозата надолу. Едва след това запълнете дупката за засаждане с останалата изкопана почва. Уверете се, че точката на присаждане не е заровена, а е точно над нивото на почвата.

Още: Кога точно да засеете тревата през есента, за да имате перфектна морава напролет

Като лиана, лозите се нуждаят от кол за засаждане или друго помощно средство за катерене. Начертайте поливна линия около лозата и поливайте прясно пресадената лоза. През първата година след пресаждането трябва да продължите да поливате растенията непрекъснато.

Какво трябва да бъде новото място?

Лозите виреят на слънце. Местата, които получават само сутрешно или вечерно слънце, са неподходящи. Всяка слънчева стена е идеална, защото съхранява дневната топлина и я освобождава по-късно.

Гроздето обича минерални почви, но няма големи изисквания към почвата, стига тя да е рохкава. Лозите не понасят уплътняване и преовлажняване. В непропускливи почви корените на лозата не могат да дишат.

Още: Не засаждайте тези 3 растения през есента

Ако искате да пресадите лозата си от градината в саксия, помислете за дренажния слой на дъното. Добър субстрат е смес от две части качествена почва за саксии и една част пемза или натрошена експандирана глина. Този агрегат осигурява добра аерация за корените на лозата в саксията.

Кога една пресаденa лоза ще даде плод отново?

След пресаждането обикновено са необходими три или повече години, за да може лозата да даде плод отново. Новозасадената лоза дава плод поне толкова бързо. Пресаждането на лози не предлага предимства в това отношение и трябва внимателно да обмислите дали наистина си струва.

Още: Засадете тези луковици СЕГА и напролет ще се радвате на море от цветове