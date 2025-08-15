Когато вегетационният период намалява, времето изтича за култури като доматите , които все още дават плодове. Някои от плодовете на доматените растения в края на сезона са почти узрели, докато останалите са все още зелени. Трябва ли да берете всички домати в края на сезона и ако да, тогава какво? Много от тях са все още неузрели. Ако искате да извлечете максимума от вашите доматени растения в края на сезона, прочетете, за да научите какво да правите с доматените растения преди първата голяма слана.

Още: Как най-лесно се консервират домати без варене

Кога е краят на сезона на доматите?

Началото на сезона на доматите варира в зависимост от местоположението ви. Това означава, че тези в по-топлия климат на юг могат да засаждат домати още през януари и да приберат реколтата до април, май или юни. В по-хладен климат тези домати няма да бъдат засадени в земята до май или дори юни и ще бъдат събрани от средата на лятото до началото на есента.

Още: Ранна мана по доматите: Причини и лечение

Доматите в по-хладен климат все още може да имат много плодове, но предстоящата слана спира производството и узряването.

Какво да правим с доматените растения в края на сезона

Доматените растения са топлолюбиви многогодишни растения, които виреят на пълно слънце с температури от 21 до 24 градуса по Целзий. С понижаването на температурите с настъпването на есента процесът на зреене се забавя - дотолкова, че неузрелите плодове често остават по растението, когато настъпи първата слана.

И така, какво можете да направите с доматените си растения с наближаването на есента, за да съберете възможно най-много домати? Следете календара и прогнозата за времето и следвайте тези пет съвета.

Още: Как да поддържате доматените растения, за да дават реколта до късна есен

1. Оберете последните домати (дори и зелените)

Пресните, узрели домати от лозата са божествени, но към края на вегетационния период става очевидно, че това хубаво нещо бързо приключва. До определен момент можете да покриете доматите за една нощ, когато температурите паднат, но с по-студяването ще трябва да предприемете по-драстични мерки. Доматите престават да виреят, когато температурите достигнат около 10°C, а растенията няма да оцелеят, когато паднат под 2°C.

За да ускорите узряването на открито, отрежете всички цветове или малки плодове. Това ще бъде сигнал за растението да вложи цялата си енергия в узряването на останалите плодове.

Когато температурите паднат и се очаква слана, трябва незабавно да съберете всички узрели домати, но не спирайте дотук. Съберете и всички зелени домати. Защо? Има две причини. Първо, можете да изпържите някои сочни зелени домати, да ги консервирате в релиш със зелени домати или да ги използвате като свеж привкус на салса. Или можете да опитате да ги накарате да узреят.

Още: Трик, с който ще ускорите узряването на доматите

Някои сортове домати се справят по-добре от други, когато са принудени да узреят на закрито, но нищо не е загубено, ако искате да опитате. Някои градинари изваждат цялото растение от почвата и го окачват с главата надолу на тъмно и хладно място като мазе или гараж, докато други отстраняват плодовете и след това ги оставят да узреят. Така или иначе, не мийте доматите!

Можете да поставите зелените домати на пласт в кутия за узряване. Някои хора увиват всеки плод поотделно, но това не е необходимо. Етиленът е хормонът на зреенето, отделян от плодовете, и можете да ускорите този процес, като използвате газа. Просто поставете неузрелите домати в затворена хартиена торбичка или покрит контейнер и добавете ябълка. Следете внимателно процеса на зреене и отстранявайте плодовете, когато узреят. Зелените домати узряват за около 2 седмици при 18-24°C или 3-4 седмици при 13°C.

Този плод ускорява узряването на доматите

2. Подрязване на доматените растения

Резитбата в края на сезона е друг начин да удължите реколтата от домати . Има няколко причини за подрязване на доматените растения . Резитбата подобрява въздушния поток, като по този начин предотвратява някои болести. Тя може да помогне за производството на по-големи плодове и да ускори узряването. Но подрязвайте само неопределените домати . Подрязването на определените сортове ще намали производството.

Още: Колко често да поливате доматените растения за максимален растеж

Това беше споменато накратко по-горе, но отново, премахването или подрязването на малки цветове или плодове ще действа като сигнал към растението да посвети цялата си енергия на узряването на останалите плодове. Намалете поливането и спрете торенето по това време.

Бели петна по листата на доматите ви - причини и решения

3. Изхвърлете доматените растения

Ще разберете кога вашите доматени растения са готови за сезона. Те ще спрат да произвеждат нови листа и плодове и ще започнат да изглеждат изкривени. Можете да издърпате цялото растение, заедно с корените, или да ги отрежете в основата и да оставите корените да се разложат. Но преди да вземете решение, проверете внимателно растенията за признаци на заболяване.