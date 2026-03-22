Трябва ли да да прореждате разсада?

Отглеждането на растения от семена е евтин начин да напълните градината си с билки , ядливи продукти и цветя. Това е и възможност да отглеждате сортове, които може да не можете да намерите в местните разсадници. Но независимо дали отглеждате растения на закрито в саксии под лампи или директно в градински лехи, трябва да проявите малко нежна грижа, след като разсадът поникне.

Не е необичайно семената да покълват близо едно до друго – или дори сякаш едно върху друго – защото вероятно сте засадили по няколко във всяка саксия или сте ги посяли на дълга редица в градинската си леха. Всъщност винаги е разумно да сеете няколко семена, за да осигурите добро покълване.

Но пренаселеността никога не е нещо добро за здравето на растенията. Разсадът, който е твърде близо един до друг, се конкурира за светлина, хранителни вещества, вода, въздушен поток и пространство, което води до забавен или непродуктивен растеж. Прореждането е процес на отстраняване на пренаселени растения, за да се даде възможност на отделните растения да имат достатъчно място за растеж.

Още: Трябва ли да наторите разсада с утайка от кафе

Ето кога да проредите растенията си, както и как да го направите, без да навредите на другите бебешки растения:

Кога да прореждаме разсада

Ако сте начинаещи в градинарството, може да не знаете кога е време да проредите малките си растения. По принцип това е, когато имат 1 до 2 чифта листа. Първият чифт, известен като котиледони, изглежда доста безразборно, така че наистина не можете да разберете какъв вид растение са. Но вторият чифт листа, или истинските листа, ще приличат на възрастното растение, каквото и да отглеждате. През повечето време растенията са високи няколко сантиметра, когато развият истинските си листа.

Как да проредите разсад

Още: Как да спасим разсада от черен крак?

Когато избирате кои разсади да отсеете, може да е малко болезнено да премахвате разсад, който изглежда силен и здрав. В края на краищата, вие сте се грижили за вашите малки растения! Но всъщност ще направите услуга на останалите растения, ако им дадете място да растат, без да бъдат изместени.

Как да отгледаме здрав разсад от домати у дома

Използвайте ножици или малки ножички, за да отрежете излишните разсад близо до линията на почвата. Не се поддавайте на желанието да ги издърпвате на ръка, защото корените им често са преплетени и ще издърпате няколко растения наведнъж. Можете да оставите проредените растения в почвата или да ги компостирате. Или ако прореждате нещо като рукола или бейби зеленина, изяжте проредените растения.

Кога е най-добре да засадите разсад домати през март 2026?

Забележка: Някои изключително пестеливи градинари пресаждат проредени разсади – може би има такъв по ръба на саксията, който не е преплетен с основния разсад, който планирате да запазите. Можете да опитате да го извадите внимателно от почвата на ръка и ако корените изглеждат непокътнати, пробийте дупка в друга саксия или в земята и го поставете, като притиснете почвата около него. Няма гаранция, че това ще проработи – но пък в градинарството никога няма гаранции, така че със сигурност няма нищо лошо в това да опитате тази техника.

Колко далеч трябва да бъдат разсадите един от друг

Още: Пикиране на разсад: кога и как се прави правилно

Всяка култура изисква малко по-различно разстояние, за да се превърне в зряло и продуктивно растение. Прочетете опаковката на семената, за да знаете какво разстояние е препоръчително за всяко растение, което засявате. Например, можете да отглеждате растения листна маруля много по-близо едно до друго (на около 7,5 до 10 см едно от друго), отколкото други зеленчуци като чушки (които трябва да са на разстояние 45,5 до 60 см едно от друго). Осигуряването на достатъчно пространство за засаждане на всяко растение ще доведе до по-добри резултати в дългосрочен план.