Време е за засаждане на лалетата - как да го направите правилно

Сезон 2025 е към своя край с настъпването на есента и повечето цветя и растения започват да умират, а градинарите с опит знаят, че вече е време да започнат работа по цъфтежа на следващата година, а именно да започнат засаждане на лалетата. Ето какво трябва да се направи веднага, ако искате тези красиви цветя да ви зарадват с цъфтежа си през пролетта.

Засаждане на лалета през есента: Какво е важно да знаете за него?

Пролетните луковици могат да се засаждат в саксии или цветни лехи през цялата есен. Нарциси, зюмбюли и минзухари е най-добре да се засаждат до края на септември, когато почвата е все още топла. Октомври и ноември са подходящо време за засаждане на лалета.

Как да изберем луковици за засаждане на лалета: Грешки, които водят до слаб цъфтеж

Луковиците на лалета, минзухари и нарциси могат да се засаждат в саксии или цветни лехи. Ако имате голяма площ трева, опитайте да засадите луковици на минзухари в моравата си за ярък контраст на цветове в началото на пролетта.

Ако засаждате в саксии, използвайте компост без торф и добре опаковайте луковиците за чудесна аранжировка – можете дори да ги засадите на пластове за еднаква цветова схема.

Важна е подготовката на почвата преди засаждането на лалетата. Почвата трябва да се изкопае предварително – приблизително една до две седмици преди засаждане. Това ще позволи на почвата да се утаи и уплътни. Това ще предотврати разместването на луковиците след засаждането заедно с неутаената почва. При копаене е препоръчително веднага да се добавят сложни минерални или органични торове. Зрелият компост и дървесната пепел ще повишат плодородието и ще подобрят структурата на почвата. Може да се добави и добре угнила органична материя. Ако почвата е сбита и тежка, си струва да добавите пясък. Заедно с рохкав компост, той ще действа като дренажна среда.

Засаждане на лалета през есента по този метод гарантира море от цветове през пролетта

Засаждането на лалета през есента обикновено се извършва в края на септември или октомври. Винаги е важно обаче да се вземе предвид климатът на вашия конкретен регион. Ако есента е топла, периодът на засаждане може да се удължи. Смята се, че най-доброто време за засаждане е, когато температурата на почвата е стабилна на 10°C. Измерванията трябва да се правят на дълбочината на засаждане на луковицата, която е приблизително 10-15 см.

Ако засадите луковиците на лалетата рано, те могат да поникнат преди да настъпят слани. Тези млади филизи неизбежно ще загинат при зимни температури. Също така не бива да отлагате засаждането – в противен случай луковиците няма да имат време да се вкоренят преди да настъпят сланите и ще цъфтят по-късно от очакваното през пролетта.

Оптималната дълбочина на засаждане се счита за три пъти височината на луковицата. Ако луковиците са сортирани и калибрирани, дълбочината на засаждане за всяка група ще бъде еднаква.

Какво ще се случи, ако НЕ изкопаете луковиците на лалетата след цъфтежа им?