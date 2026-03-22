Защо хитрите градинари изхвърлят пакетчетата от чай в градината

Ако пиете чай ежедневно, помислете отново за изхвърлянето на използваните пакетчета чай. Листата чай съдържат хранителни вещества, полезни за растенията, когато се разградят в компост. Чаят може да действа и като репелент срещу вредители или тор за вашите растения . Ето четири ключови начина за повторно използване на накиснати пакетчета чай в градината.

Трябва ли да да прореждате разсада?

Компостиране

Добавете запарен чай към компоста , за да се разгради заедно с други кухненски отпадъци. Чаят е зелен компост, съдържащ около 4 процента азот и малко количество калий и фосфор.

Още: Защо не трябва да слагате счупени яйчени черупки директно в почвата си

Можете да изсипете чаените листа в компоста си или да ги хвърлите във всички пакетчета чай. Просто се уверете, че пакетчетата не съдържат пластмаса или други синтетични материали, преди да го направите. Пликчетата чай не се разграждат толкова бързо, колкото листата, дори когато са направени изцяло от органични материали.

Хранене на червеи

Накиснатите пакетчета чай могат да се използват в контейнери за компост от червеи или да се заровят в градината, за да ги намерят земните червеи. Отново можете да използвате пълни пакетчета чай, но червеите ще достигнат и ще смелят листата по-бързо, ако ги изпразните. Червеите оставят след себе си отлепени частици, които осигуряват леснодостъпни хранителни вещества за вашите растения.

Торене

Още: Как да използвате вода от варени яйца в градината

Торбичките чай могат да бъдат заровени, за да наторят растенията ви, или можете да поръсите с рохкави листа около основата на растенията. Можете също да полеете растенията си със слаб чай. Запарете торбичките чай втори път, оставете чая да се охлади и след това полейте. Това не е заместител на торовете с високо съдържание на азот, но може да даде малък тласък на растенията.

Как да използвате кутии за яйца в градината?

Подобно на утайката от кафе , чаят може да се използва прекомерно като тор. Поръсете само тънък слой около растенията. Черният и зеленият чай са леко подкиселяващи, докато плодовите билкови чайове могат да бъдат много киселинни. Използвайте ги около растения, които предпочитат киселинна почва, като азалии и боровинкови храсти.

Още: Защо старите градинари поръсват канела в градината

Отблъскване на вредители

Ако имате проблем с охлюви или голи охлюви , поръсването на чаени листа около растенията може да ги отблъсне. Кофеинът е естествен инсектицид, но силните аромати също могат да засилят репелентната сила на чая срещу вредителите. Използвайте чайове с аромати, които насекомите обичат да избягват, като мента или канела .