Зеленчуци, които трябва да засадите в градината си тази пролет

С настъпването на дългоочакваното топло априлско време, можем да започнем да прилагаме плановете си за зеленчукова градина, които чакахме цяла зима. Някои градинари може би дори са засадили разсад от зеленчуци за топло време на закрито, като домати и чушки, за да имат предимство.

Моркови

Тъй като морковите виреят в по-хладна почва, април е отлично време за засаждане на тези зеленчуци, ако живеете в по-студена зона и все още не сте преживели последната слана.

Сладка царевица

Започнете подготовката за летните си ястия на открито, като засадите сладка царевица в зеленчуковата си градина. За да сте сигурни, че ще имате вкусни кочани царевица, готови за засаждане навреме, засадете семената си сладка царевица през април. Не забравяйте да изчакате около една до две седмици след последната слана или когато температурата на почвата ви е над 15 градуса по Целзий. Накратко, ако живеете в климат, където опасността от слана е отминала, можете да започнете. Този зеленчук изисква добре дренирана почва, пълна слънчева светлина и редовно поливане.

Репички

Друг зеленчук за хладния сезон, репичките, са чудесен избор през април. Тъй като са бързорастящ кореноплоден зеленчук, обикновено не се препоръчва или е необходимо да ги отглеждате на закрито. В повечето зони можете да ги засадите директно в земята през април. Все още не сте достигнали последната дата на слана? Няма проблем. Репичките могат да издържат на студената почва от 4 до 6 седмици предварително. Уверете се, че тези зеленчуци получават поне 6 часа слънчева светлина на ден. Може да искате да преосмислите отглеждането на репички на открито, ако живеете в по-топъл климат, където през април вече е 21 градуса по Целзий или по-висока, тъй като най-вероятно ще се размножат.

Бамя

Лесен за отглеждане, слънцелюбив зеленчук, подходящ за топло време, бамята е чудесно допълнение към зеленчукова градина за директно засяване през април. Това растение вирее при по-високи температури, така че можете да засадите семената си или да пресадите вече започналите разсад на открито, ако почвата ви е достигнала поне 18 градуса по Целзий. За да отглеждате вкусна бамя в градината , засадете тези семена на дълбочина от 1,5 до 2,5 см и на разстояние от 30 до 45 см едно от друго, за да имат място да се разпространяват. Бамята предпочита пълно слънце, така че се уверете, че този зеленчук получава най-светлото място във вашата градина.

Цвекло

Ако живеете в по-студен пояс, вече можете да засадите тези яркочервени зеленчуци директно в почвата си, дори и да е преди последната дата на слана. Обикновено можете да засадите цвекло през април, ако градината ви е с идеалната температура на почвата за зеленчуците, която е от 10 до 24 градуса по Целзий. След като температурата във вашия район достигне 23 градуса или по-висока, е време да спрете засаждането на цвекло. Уверете се, че семената ви са засадени на поне 2,5 см в почвата и на разстояние 2,5 см едно от друго. Те трябва да получават поне 6 часа слънчева светлина на ден.

Ряпа

Засадете тези семена директно в почвата си на открито около 2 до 3 седмици преди последната дата на слана във вашия район. Семената на ряпата трябва да се засаждат на разстояние от 1 до 2 инча едно от друго, на дълбочина около 1,5 см и на места с пълно слънце. За здрави и вкусни кореноплодни зеленчуци , избягвайте да отглеждате ряпа на закрито и да я пресаждате през април; по-добре е да я засеете директно в градината си.

Чушки

Ако последната ви дата на слана е през месец април, сте готови да започнете да засаждате чушки в зеленчуковата си градина. Тъй като тези кулинарни зеленчуци често отнемат известно време, за да растат, не е необичайно градинарите в по-студен, северен климат да ги засаждат на закрито, за да имат предимство. След като са изминали около 2 до 3 седмици след последната дата на слана, можете да пресадите растенията си чушки навън

Сладки картофи

Ако живеете в район с топъл априлски климат, считайте това за знак, че трябва да започнете със засаждането на сладки картофи. Не засаждайте тези кореноплодни зеленчуци, докато не падне последната слана или докато температурата на почвата не достигне поне 21 градуса по Целзий. Независимо дали сте започнали да отглеждате сладките картофи на закрито през зимата или засаждате резници директно в градината си, сега е моментът да ги засадите в земята. Обърнете внимание, че сладките картофи имат по-дълъг период на растеж от около 90 до 120 дни. Уверете се, че са засадени на разстояние поне 45 см един от друг в добре дренирана почва.